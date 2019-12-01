Son Dakika Haberleri: Malezya'da bu yıl dang hummasından 162 kişi öldü
Son Dakika Güncel Malezya'da bu yıl dang hummasından 162 kişi öldü - Son Dakika

Malezya'da bu yıl dang hummasından 162 kişi öldü

6 saat önce

KUALA Malezya genelinde, sivrisinek ısırmasıyla bulaşan dang humması vakaları ve virüsten kaynaklı ölümlerin 2019'da arttığı bildirildi.

Malezya'da bu yıl dang hummasından 162 kişi öldü, System.String[]

KUALA Malezya genelinde, sivrisinek ısırmasıyla bulaşan dang humması vakaları ve virüsten kaynaklı ölümlerin 2019'da arttığı bildirildi.

Malezya Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan istatistiğe göre, bu yıl ülke genelinde 119 bin 198 dang humması vakası kaydedildi. Hastalık nedeniyle ölenlerin sayısının ise 162 olduğu açıklandı.

Dang humması vakalarının son 4 yılda en yüksek rakamlara çıktığı Malezya'da geçen yıl, 80 bin 615 vaka görülmüş, 147 kişi hayatını kaybetmişti.

Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor. Hastalığa sebep sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle, özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği kaydediliyor.

Sağlık Bakanlığı, Malezya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:54 Kaynak: AA
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