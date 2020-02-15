Malezya'da büyük bir meteorun düşme anı böyle görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezya'da büyük bir meteorun düşme anı böyle görüntülendi - Son Dakika

Malezya'da büyük bir meteorun düşme anı böyle görüntülendi

6 saat önce

Malezya'nın Johor Bahru kentinde sabah saatlerinde büyük bir meteor düştü.

Malezya'da büyük bir meteorun düşme anı böyle görüntülendi, System.String[]

Malezya'nın Johor Bahru kentinde sabah saatlerinde büyük bir meteor düştü. Meteorun düşme anı bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Malezya'nın Johor Bahru kenti yakınlarında sabaha karşı saat 5.00 sularında bir meteor düştü. 'Ateştopu' olarak adlandırılan meteorun düşme anı bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Uluslararası Meteor Organizasyonu (IMO) tarafından Singapur ve Malezya'da en az 4 tane 'ateştopu' olarak adlandırılan meteor olayının görüldüğü rapor edildi. IMO tarafından Singapur ve Malezya'da düştüğü rapor edilen meteorlar NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından henüz doğrulanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Gökyüzünden düşen büyük bir meteorun görüntülenmesi


Singapur, Malezya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KENDİLERİNE AİT OLDUĞUNU İDDİA EDEREK YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı Bilirkişi tek tek tespit etti! Oslo görüşmelerinin parça parça birleştirilmiş kayıtlardan oluştuğu ortaya çıktı Bursa Yenişehir'de şarbon hastalığı tespit edilen mezbaha ve hayvan pazarı kapatıldı

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 17:35:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malezya'da büyük bir meteorun düşme anı böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]