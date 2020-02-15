Malezya'da büyük bir meteorun düşme anı böyle görüntülendi - Son Dakika

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Malezya'da büyük bir meteorun düşme anı böyle görüntülendi
6 saat önce
Malezya'da büyük bir meteorun düşme anı böyle görüntülendiMalezya - (DHA) ? Malezya'nın Johor Bahru kentinde sabah saatlerinde büyük bir meteor düştü.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:16 Kaynak: DHA
Malezya'da büyük bir meteorun düşme anı böyle görüntülendi
Malezya - (DHA) ? Malezya'nın Johor Bahru kentinde sabah saatlerinde büyük bir meteor düştü. Meteorun düşme anı bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.
Malezya'nın Johor Bahru kenti yakınlarında sabaha karşı saat 5.00 sularında bir meteor düştü. 'Ateştopu' olarak adlandırılan meteorun düşme anı bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Uluslararası Meteor Organizasyonu (IMO) tarafından Singapur ve Malezya'da en az 4 tane 'ateştopu' olarak adlandırılan meteor olayının görüldüğü rapor edildi. IMO tarafından Singapur ve Malezya'da düştüğü rapor edilen meteorlar NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından henüz doğrulanmadı.
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