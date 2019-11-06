Son Dakika Haberleri: Malezya'da çıkan yangın 5 dükkanı yok etti
Son Dakika Güncel Malezya'da çıkan yangın 5 dükkanı yok etti

Malezya'da çıkan yangın 5 dükkanı yok etti

6 saat önce

KUALA Malezya'nın Penang eyaletinde çıkan yangında 5 dükkan kül oldu.

Malezya'da çıkan yangın 5 dükkanı yok etti, System.String[]

KUALA Malezya'nın Penang eyaletinde çıkan yangında 5 dükkan kül oldu.

Penang İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, yangının eyalete bağlı Nibong Tebai kentinde dün akşam saatlerinde bir dükkanda çıktığı bildirildi.

İtfaiye ekipleri bölgeye ulaştığında yangının yan binalara sıçradığı ve toplam 5 dükkanı yok ettiği belirtilen açıklamada, olayda can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Alevlerin rüzgar nedeniyle çabuk yayıldığını vurgulayan yetkililer, yangının sebebinin ise henüz belirlenemediğini ifade etti.

İtfaiye, Malezya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:26 Kaynak: AA
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