Malezya'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları

KUALA Malezya'da yaşayan Çinliler, yeni yıllarını kutlamaya başladı.

KUALA Malezya'da yaşayan Çinliler, yeni yıllarını kutlamaya başladı.



Ülkenin başkenti Kuala Lumpur'daki birçok bölgede Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında aslan ve ejderha dansı gösterileri yapıldı.



En çok ilgi gören gösterilerden biri de başkentin kalabalık meydanlarından Bukit Bintang'da yapıldı.



Dev aslan kostümü giyen akrobatlar, geleneksel Çin müziği eşliğinde meydana kurulan direklerden atlayarak izleyenleri coşturdu.



Dansın ardından çocuk ve yetişkinler akrobatlarla fotoğraf çekinmek için birbiriyle yarıştı.



Çin Yeni Yılı kapsamında Çin kültürünü tanıtma amaçlı etkinlikler 16 Şubat'a kadar sürecek.



Malezya'da ülke nüfusunun yüzde 27'sini oluşturan Çinliler, Malaylardan sonra ülkedeki en kalabalık etnik grup olarak biliniyor.



Çinlilerin kullandığı geleneksel ay takviminde yer alan 12 hayvanın ismi farklı yıllara veriliyor.



Çin takvimi, ayın hareketlerine göre belirlendiğinden, yılbaşı her sene farklılık gösteriyor. Takvimin 12. hayvanı olan Domuz Yılı'nı, gelecek yıl takvimin ilk hayvanı olan Fare Yılı takip edecek.

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