Malezya'da çukurda mahsur kalan 5 fil 4 saatlik operasyonla kurtarıldı

Malezya'da ormandaki bir çukurda mahsur kalan 5 fil yapılan operasyon sonucu kurtarıldı. Ülkenin başkenti Kuala Lumpur'un 200 kilometre doğusunda yer alan Pahang şehrinde ormanlık bir alanda sıkışan biri yavru 5 fil, yağmurun da yağmasıyla çamura saplandı.