Son Dakika Haberleri: Malezya'da çukurda mahsur kalan 5 fil 4 saatlik operasyonla kurtarıldı
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Malezya'da çukurda mahsur kalan 5 fil 4 saatlik operasyonla kurtarıldı

1 saat önce

Malezya'da ormandaki bir çukurda mahsur kalan 5 fil yapılan operasyon sonucu kurtarıldı.

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Malezya'da ormandaki bir çukurda mahsur kalan 5 fil yapılan operasyon sonucu kurtarıldı. Ülkenin başkenti Kuala Lumpur'un 200 kilometre doğusunda yer alan Pahang şehrinde ormanlık bir alanda sıkışan biri yavru 5 fil, yağmurun da yağmasıyla çamura saplandı.

Kuala Lumpur, Malezya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 07:12 
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