Malezya'da çukurda mahsur kalan 5 fil 4 saatlik operasyonla kurtarıldı
1 saat önce
Malezya'da ormandaki bir çukurda mahsur kalan 5 fil yapılan operasyon sonucu kurtarıldı.
Malezya'da ormandaki bir çukurda mahsur kalan 5 fil yapılan operasyon sonucu kurtarıldı. Ülkenin başkenti Kuala Lumpur'un 200 kilometre doğusunda yer alan Pahang şehrinde ormanlık bir alanda sıkışan biri yavru 5 fil, yağmurun da yağmasıyla çamura saplandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 07:12
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