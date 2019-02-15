Malezya'da Deaş Şüphelisi 6 Kişi Tutuklandı
1 saat önce
KUALA Malezya'da polis, yıl başından bu yana terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen 6 kişiyi tutukladı.
KUALA Malezya
'da polis, yıl başından bu yana terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen 6 kişiyi tutukladı. Polis
şefi Fuzi Harun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıl başından bu yana ülke genelinde DEAŞ üyesi olduğundan şüphelenilen ve aralarında yabancı ülke vatandaşlarının da olduğu 6 kişinin düzenlenen operasyonlarda yakalandığını bildirdi.
Şüphelilerden birinin, Johor eyaletinde bulunan Mason teşkilatının kullandığı eski bir binaya saldırı hazırlığında olduğu öğrenildi.
Bir diğer şüphelinin de Malezya ile Filipinler
arasında faaliyet gösteren Ebu Seyyaf örgütü üyesi olduğu tespit edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:01 Kaynak: AA
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