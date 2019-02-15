Son Dakika Haberleri: Malezya'da Deaş Şüphelisi 6 Kişi Tutuklandı

Malezya'da Deaş Şüphelisi 6 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

KUALA Malezya'da polis, yıl başından bu yana terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen 6 kişiyi tutukladı.

Malezya'da Deaş Şüphelisi 6 Kişi Tutuklandı, System.String[]
KUALA Malezya'da polis, yıl başından bu yana terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen 6 kişiyi tutukladı.

Polis şefi Fuzi Harun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıl başından bu yana ülke genelinde DEAŞ üyesi olduğundan şüphelenilen ve aralarında yabancı ülke vatandaşlarının da olduğu 6 kişinin düzenlenen operasyonlarda yakalandığını bildirdi.

Şüphelilerden birinin, Johor eyaletinde bulunan Mason teşkilatının kullandığı eski bir binaya saldırı hazırlığında olduğu öğrenildi.

Bir diğer şüphelinin de Malezya ile Filipinler arasında faaliyet gösteren Ebu Seyyaf örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:01 Kaynak: AA

Polis, Malezya, Güncel
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