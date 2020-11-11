Malezya'da "Değişen Dünya İlişkilerinde Türkiye'nin Yeni Rolü" konferansı - Son Dakika

Malezya'da "Değişen Dünya İlişkilerinde Türkiye'nin Yeni Rolü" konferansı

11.11.2020 11:57
Malezya'da

KUALA Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Türkiye'nin savunma teknolojisi alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek, "Türkiye, savunma alanındaki tecrübe ve başarılarını Malezya ile her zaman paylaşmaya hazır." dedi.

KUALA Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Türkiye'nin savunma teknolojisi alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek, "Türkiye, savunma alanındaki tecrübe ve başarılarını Malezya ile her zaman paylaşmaya hazır." dedi.

Malezya Teknoloji Üniversitesinin (UTM) internet ortamında düzenlediği "Değişen Dünya İlişkilerinde Türkiye'nin Yeni Rolü" konulu konferansta konuşan Büyükelçi Kavakcı, Türkiye'nin insani dış politikası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde Türkiye'nin uluslararası yardımları ve Türkiye-Malezya ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kavakcı, Türkiye'nin insani dış politikasına değinerek, "Türkiye'nin benimsediği dış politika, acı realitelerle çevrili dünyada idealist değerleri yüceltmeye ve desteklemeye dönük bir dış politikadır." dedi.

Türkiye'nin yaptığı insani yardımlara değinen Kavakcı, "Bu kapsamda Türkiye, geçen yıl yaptığı 7,6 milyar dolarlık insani yardım ile dünyanın en büyük insani yardım bağışçısı olmuştur." diye konuştu.

"4 milyon mülteci ağırlayan tek ülkeyiz"

Kavakcı, Türkiye'nin mülteci ağırlama ve özellikle Suriyeli mülteci sorununun yükünü göğüslemede en aktif rol oynayan ülke olduğuna dikkati çekerek, "An itibarıyla 4 milyon mülteci ağırlayan tek ülkeyiz. Bu mültecilerden 3,6 milyonu Suriyelilerden oluşuyor. Avrupa'nın birçok ülkesi bu insanları kovarken, denizlerde kaderine terk ederken biz bu insanlara kucak açtık. Aynı zamanda Suriyeli mültecilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönebilmesini sağlamak için üzerimizde sorumluluk hissediyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin halihazırda Suriye'nin kuzeyinde mültecilerin geri dönebilmesi için güvenli bölge oluşturma çalışmalarının sürdüğünü belirten Kavakcı, bu kapsamda Türk ordusunun bölgedeki terör örgütleri YPG/ PKK ve DEAŞ ile mücadelesindeki kararlılığına dikkat çekti.

"Türkiye'nin Kovid-19 yardımları uluslararası camianın takdirini kazandı"

Kavakcı, Kovid-19 salgını döneminde Türkiye'nin büyük bir insani dış politika örneği sergilediğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Pandemi döneminde Türkiye'nin yaptığı insani ve tıbbi yardımlar, başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluşun takdirini kazanmıştır. Şimdiye kadar dünya genelinde hasta ve çaresiz durumda olup tedavi bekleyen 228 yabancı uyruklu vatandaşı Türkiye'ye getirerek Kovid-19 tedavisi uyguladık. Bunun yanı sıra pandeminin yoğun olduğu zamanlarda 5 bin 500 yabancı uyruklu kişiyi kendi vatanlarına ulaştırdık. Türkiye'de yaşayan 37 bin yabancının da yaklaşık 90 ülkeye geri dönüşünü sağladık."

Türkiye'nin bu yıl içinde tam kapasite çalışan 6 salgın hastanesi kurduğunu ifade eden Büyükelçi Kavakcı, Türkiye'nin gelişen ve ilerleyen sağlık sistemiyle gurur duyduklarını söyledi.

"Türkiye, savunma alanında Malezya ile tecrübelerini paylaşmaya hazır"

Kavakcı, Türkiye-Malezya ilişkilerine de değinerek, savunma alanında yapılan karşılıklı anlaşmaların, iki ülke ilişkilerinin gelişmekte olduğunun en bariz örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Son 10 yılda Türkiye'nin yerli ve milli savunma teknolojisi alanında ilerleyişinin altını çizen Kavakcı, "An itibarıyla savunma sanayimizdeki ürünlerin yüzde 70'i Türk üretimidir. ABD, Rusya ve Çin'den sonra Türkiye, beşinci nesil muharip uçak üretmeye hazır dördüncü ülkedir. Türkiye, şimdiye kadarki ortak savunma projelerinde olduğu gibi bu alandaki tecrübe ve başarılarını Malezya ile her zaman paylaşmaya hazırdır." dedi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan UTM Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmed Fevzi İsmail ise Malezya'daki Türk Büyükelçiliği ve diğer Türk misyon temsilciliklerine, Türkiye-Malezya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkılarından ötürü teşekkür etti.

Kuala Lumpur, Malezya, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya'da 'Değişen Dünya İlişkilerinde Türkiye'nin Yeni Rolü' konferansı - Son Dakika


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