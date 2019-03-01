Son Dakika Haberleri: Malezya'da Denize Atılan 34 Arakanlı Mülteci Yüzerek Kıyıya Ulaştı

Malezya'da Denize Atılan 34 Arakanlı Mülteci Yüzerek Kıyıya Ulaştı

18 dakika önce

KUALA Malezya'da 9'u çocuk 34 mültecinin, sahile 500 metre kadar uzaklıkta insan kaçakçıları tarafından denize bırakıldıktan sonra yüzerek kıyıya ulaştığı belirtildi.

Malezya'da Denize Atılan 34 Arakanlı Mülteci Yüzerek Kıyıya Ulaştı, System.String[]
KUALA Malezya'da 9'u çocuk 34 mültecinin, sahile 500 metre kadar uzaklıkta insan kaçakçıları tarafından denize bırakıldıktan sonra yüzerek kıyıya ulaştığı belirtildi.

Malezya Sivil Savunma Biriminden (APM) yapılan açıklamaya göre ülkenin kuzeyindeki Kangar şehrine bağlı sahil bölgesinin sakinleri sabah bir grup Arakanlı mülteciye rastladı.

Üzerleri çamura bulanmış 9'u çocuk 34 mültecinin, sahile 500 metre kadar uzaklıkta insan kaçakçıları tarafından denize bırakıldıktan sonra yüzerek kıyıya geçip canlarını kurtardığı bildirildi.

Yaklaşık iki gündür aç ve susuz oldukları öğrenilen mültecilere Kangar sakinleri, yemek ve içecek ikram etti.

Arakanlı mültecilerin Malezya'daki kamplardan birine yerleştirilmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:25 Kaynak: AA

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