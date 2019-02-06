Malezya'da Devlet Fonundan Muhalefet Partisine Rüşvet Verildiği İddiası

KUALA Malezya'da, eski Başbakan Necip Rezak döneminde muhalefetteki Malezya İslam Partisine (PAS) hükümete destek sağlaması için Kamu Kalkınma Fonundan (1MDB) rüşvet verildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

KUALA Malezya'da, eski Başbakan Necip Rezak döneminde muhalefetteki Malezya İslam Partisine (PAS) hükümete destek sağlaması için Kamu Kalkınma Fonundan (1MDB) rüşvet verildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.



Devlet haber ajansı Bernama'ya konuşan Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) yetkilileri, Rezak hükümetine destek sağlaması için PAS'a Kamu Kalkınma Fonundan 90 milyon Malezya ringgiti verildiği iddiaları hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Soruşturma kapsamında şimdiye kadar bazı kişilerin mahkemeye çağırılıp ifadelerinin alındığını aktaran yetkililer, konuya dair medyada yayınlanan spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.



Malezya'daki 1MDB yolsuzluğu skandalını ortaya çıkaran The Sarawak Report internet sitesinde 2016'da yer alan bir haberde, o dönemde Necip Rezak'ın liderliğini yaptığı Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) partisinin, PAS'ın mecliste desteğini kazanmak için parti yöneticilerine toplamda 90 milyon Malezya ringgiti rüşvet verdiği, bu paranın da 1MDB'den çıkmış olabileceği öne sürülmüştü.



İddiaların ardından PAS lideri Abdul Hadi Awang, internet sitesinin kurucusu Clare Rewcastle Brown'a hakaret davası açmış, hafta başında davasını geri çekmişti.



1MDB yolsuzluk soruşturması



Kamu Kalkınma Fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.



İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ülkede halk Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.



Başsavcılık, Necip'in şahsi hesaplarındaki paraların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.



Necip hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimleri eski Başbakan Mahathir Muhammed önderliğindeki muhalefet koalisyonuna karşı kaybedip görevden ayrılmasının ardından tekrar başlatılmıştı.



Eski Başbakan, 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında 30'un üzerinde suçlamayla yargılanıyor.

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