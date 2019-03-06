Son Dakika Haberleri: Malezya'da Devlet Fonundan Muhalefet Partisine Rüşvet Verildiği İddiası

Malezya'da Devlet Fonundan Muhalefet Partisine Rüşvet Verildiği İddiası

27 dakika önce

KUALA Malezya'da, eski Başbakan Necip Rezak döneminde hükümete destek sağlaması için muhalefetteki Malezya İslam Partisine (PAS) Kamu Kalkınma Fonu'ndan (1MDB) rüşvet verildiği iddiaları üzerine, PAS'ın Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Halil Abdul Hadi mahkemeye çağrıldı.

Malezya'da Devlet Fonundan Muhalefet Partisine Rüşvet Verildiği İddiası, System.String[]
KUALA Malezya'da, eski Başbakan Necip Rezak döneminde hükümete destek sağlaması için muhalefetteki Malezya İslam Partisine (PAS) Kamu Kalkınma Fonu'ndan (1MDB) rüşvet verildiği iddiaları üzerine, PAS'ın Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Halil Abdul Hadi mahkemeye çağrıldı.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonundan yapılan açıklamada, Halil'in bugün, komisyonun merkez binasına gelerek rüşvet iddialarına ilişkin yaklaşık bir saat mahkemede savunma yaptığı bildirildi.

Halil'in, 1MDB fonundan rüşvet olarak alındığı öne sürülen parayla motosiklet aldığı iddiaları üzerine mahkemeye savunma verdiği kaydedildi.

Necip Rezak'ın başbakan olduğu dönemde devlet fonundan rüşvet aldığı iddialarına ilişkin geçen aydan bu yana PAS'ın bazı üst düzey isimleri mahkemeye çağrılmıştı.

Muhalefet partisinin rüşvet iddiaları

Malezya'daki 1MDB yolsuzluğunu ortaya çıkaran The Sarawak Report adlı internet sitesinde 2016'da yer alan bir haberde, o dönemde Necip Rezak'ın liderliğini yaptığı Birleşik Malay Milli Örgütünün (UMNO), PAS'ın Mecliste desteğini kazanmak için parti yöneticilerine toplamda 90 milyon Malezya ringgiti rüşvet verdiği, bu paranın da 1MDB'den çıkmış olabileceği öne sürülmüştü.

Aynı sitede aybaşında yer alan bir başka haberde, Mart 2018'de PAS Gençlik Kolları Başkanı Nik Abduh Nik Aziz'in UMNO yetkilisiyle görüşüp 2 milyon Malezya ringgiti rüşvet kabul ettiğini iddia eden ses kaydı ortaya çıkarılmıştı.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, bir süredir rüşvet iddialarını araştırıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:45 Kaynak: AA

Necip Rezak, Malezya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Adayı Yıldırım, CHP Adayı İmamoğlu'nun Çağrısına Yanıt Verdi Venezuela, Alman Büyükelçi'ye Ülkeyi Terk Etmesi İçin 48 Saat Süre Verdi

Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kritik Seviyeyi Aştı Milli Piyangodan "Yılbaşı İkramiyesi" Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 21:12:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malezya'da Devlet Fonundan Muhalefet Partisine Rüşvet Verildiği İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]