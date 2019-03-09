Son Dakika Haberleri: Malezya'da devlet fonundan muhalefete rüşvet iddiası

Malezya'da devlet fonundan muhalefete rüşvet iddiası

1 saat önce

Malezya başbakanının, kendisine destek olması için muhalefet partisine devlet fonundan 22 milyon dolar rüşvet verdiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Malezya'da devlet fonundan muhalefete rüşvet iddiası, System.String[]
Malezya başbakanının, kendisine destek olması için muhalefet partisine devlet fonundan 22 milyon dolar rüşvet verdiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:55 

Malezya, Ekonomi
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