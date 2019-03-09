Malezya'da devlet fonundan muhalefete rüşvet iddiası
1 saat önce
Malezya başbakanının, kendisine destek olması için muhalefet partisine devlet fonundan 22 milyon dolar rüşvet verdiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.
Malezya
başbakanının, kendisine destek olması için muhalefet partisine devlet fonundan 22 milyon dolar rüşvet verdiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:55
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