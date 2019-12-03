Son Dakika Haberleri: Malezya'da dövme festivalindeki modeller tartışma yarattı
Son Dakika Güncel Malezya'da dövme festivalindeki modeller tartışma yarattı - Son Dakika

Malezya'da dövme festivalindeki modeller tartışma yarattı

6 saat önce

KUALA Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen "2019 Malezya Dövme Festivali"nde yarı çıplak modellerin dövmelerini sergilediği görüntüler, ülke genelinde tepkilerin odağı oldu.

Malezya'da dövme festivalindeki modeller tartışma yarattı, System.String[]

KUALA Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen "2019 Malezya Dövme Festivali"nde yarı çıplak modellerin dövmelerini sergilediği görüntüler, ülke genelinde tepkilerin odağı oldu.

Kuala Lumpur'da 29 Kasım-1 Aralık'ta yapılan festivalde, dövmelerini sergileyen bazı modellerin yarı çıplak verdiği pozlar, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından eleştirildi.

Gelen yoğun tepkiler üzerine festivali önceden destekleyen Malezya Kültür, Sanat ve Turizm Bakanlığı sponsorluktan çekildiğini açıkladı.

"Soruşturma emri verdim"

Daha sonra konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Mohamaddin Ketapi, festivale bakanlığın müsaade ettiğini fakat yarı çıplak modeller hakkında yetkililerin bilgilendirilmediğini belirtti.

Mohamaddin, festivalin Malezya kültürü ve ahlakını ihlal ettiğini vurgulayarak, "Konuya ilişkin Malezya Etkinlik ve Fuar Bürosuna soruşturma emri verdim." dedi.

Tartışmalar üzerine fuarı organize eden Blackout Trading firması yetkilileri, Malezya hükümeti ve halkından özür dilediklerini belirterek, "Sebep olduğumuz huzursuzlukla alakalı her türlü sorumluluğu üstleniyoruz. Böyle bir hata bir daha asla tekrarlanmayacak." dedi.

Kuala Lumpur, Malezya, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Müteahhitlere sınıflandırma zorunluluğu başladı! Konutta yeni dönem 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak 3. Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleriyle buluşacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 22:48:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malezya'da dövme festivalindeki modeller tartışma yarattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]