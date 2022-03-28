Malezya'da DSA-NATSEC savunma fuarı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Malezya'da DSA-NATSEC savunma fuarı başladı

28.03.2022 09:19
Malezya'da DSA-NATSEC savunma fuarı başladı

KUALA Malezya'da, dünyanın en büyük savunma fuarlarından "17. Defence Service Asia (DSA)" ile "National Security (NATSEC) Asia 2022" fuarları Türk şirketlerinin yoğun katılımıyla misafirlerine kapılarını açtı.

KUALA Malezya'da, dünyanın en büyük savunma fuarlarından "17. Defence Service Asia (DSA)" ile "National Security (NATSEC) Asia 2022" fuarları Türk şirketlerinin yoğun katılımıyla misafirlerine kapılarını açtı.

DSA-NATSEC Asia 2022 Fuarı, Malezya Savunma Bakanı Hishammuddin Tun Hussein, Malezya İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto, Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana ve Türkiye Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninin ardından başladı.

Türkiye'den kamu ve özel sektörden çok sayıda şirketin katılım sağladığı DSA-NATSEC Asia 2022 Fuarı 28-31 Mart arasında Malezya Uluslararası Ticaret ve Sergi Merkezi'nde (MITEC) üst düzey delegasyonlar, savunma ve güvenlik endüstrisi profesyonelleri ve basın mensuplarını ağırlayacak.

Fuarda büyük bir alanı kaplayan Türk şirketleri adından söz ettirirken, yerli sanayi ürünü savunma sistem ve donanımları yabancı delegasyonlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı ve Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in eşlik ettiği Türk delegasyonu, fuardaki yerli firmalara ziyarette bulunarak ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Salgın nedeniyle ara verilmek zorunda kalan ve dünyanın en büyük savunma etkinliklerinden biri olarak gösterilen DSA-NATSEC Fuarı'na, 50'den fazla ülke ve bölgeden 25 bin ziyaretçinin katılım sağlaması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası Türkiye-Etiyopya iş forumu konferansı yarın Ankara'da yapılacak Türkiye-Etiyopya iş forumu konferansı yarın Ankara'da yapılacak

Arif Çetin, Malezya, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya'da DSA-NATSEC savunma fuarı başladı - Son Dakika


Son Dakika
09:20 Beşiktaşlı Larin, Kanada'yı Dünya Kupası'na götürdü!
09:11 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
09:05 Yardım etmek için durdular! Zincirleme kazaya sebep oldular: 1 ölü 1 yaralı
08:27 2 Oscar sahibi oyuncu Sean Penn: Zelenski'yi konuşturmazsanız ödüllerimi yakarım
08:24 Oscar Ödül Töreni'nde şıklık yarışı! En beğenilen kadın Jessica Chastain oldu
08:21 Nişan fotoğraflarını ilk kez yayınladılar! Mehmet Dinçerler ve Hadise'nin mutlu günleri böyleymiş
08:15 Ukrayna, Lutsk şehrini vuran füzenin Belarus'tan fırlatıldığını açıkladı!
08:12 Oscar Töreni'nde Will Smith komedyeni yumrukladı!
08:09 Terör örgütü PKK, cami basıp Kur'an-ı Kerim yaktı!
02:26 Sanat dünyasının gözü bu törendeydi! 94'ncü Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 09:28:04. #1.12#
SON DAKİKA: Malezya'da DSA-NATSEC savunma fuarı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement