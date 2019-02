Malezya'da Dünya Başörtüsü Günü - Kuala

Malezya'da kadınlar, 1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Malezya'da kadınlar, 1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.



Başkent Kuala Lumpur'da düzenlenen etkinliğe farklı etnik köken ve meslek gruplarından Müslüman ve gayrimüslim çok sayıda kadın katıldı.



Etkinliğin başında Dünya Başörtüsü Günü organizasyonunun ortak basın açıklaması okundu.



Açıklamada dünya genelinde tesettürlü kadınlara yönelik ön yargıların yıkılması ve başörtülü kadınların sosyal yaşamdaki engelleri aşmasının öneminden bahsedildi.



Program, başörtülü modellerin yer aldığı defileyle devam etti. Ardından katılımcılar, başörtüsünü ne zaman giymeye başladıklarına ve çevrelerinden gelen tepkilere dair hikayelerini paylaştı.



Etkinliğin sonunda katılımcılardan 3 Müslüman ve gayrimüslim kadına başörtüsü ödülü verildi.



Ödül alan gayrimüslim kadınlardan Bkay Nair, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013'ten bu yana Dünya Başörtüsü Günü etkinliklerini desteklediğini belirterek, "Bu hareket ilk olarak New York'ta başladığında dünya genelinde temsilciler arıyorlardı. Benim de gayrimüslim temsilcilerden biri olmamı rica ettiler ve kabul ettim." dedi.



Bkay, dünya genelinde başörtülü kadınların yaşadığı zorluklara şahit olduğu için bu hareketi desteklemeye karar verdiğinin altını çizdi ve "Kadınların her şartta birbirini desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Başörtülü kadınların sesini duyurmaya ihtiyacı var. Ben de gayrimüslim olarak bunun bir parçası olmak istiyorum." şeklinde konuştu.



Başörtüsü takarak bu kampanyayı desteklemesinin ardından ilk zamanlarda bazı arkadaşlarının ön yargıyla yaklaştığını hatırlatan Bkay, "En nihayetinde yakın arkadaşlarım ve ailem, bu hareketi destekleme amacımı anladılar." ifadelerini kullandı.



Bir diğer katılımcı 2018 Miss Malaysia Güzellik Yarışması İkincisi ve Yardım Gönüllüsü Lila Ruzani Hussain ise bu projeye başörtülü kadınların dünya genelinde sesini duyurması için dahil olduğunun altını çizerek, "Aynı zamanda Malezya ve dünya genelinde yoksullara yardım projelerine destek veriyorum. Bu kapsamda dünyanın birçok ülkesini gezdim. Ana hedefim ise dünya barışını desteklemek." dedi.



1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü etkinlikleri her yıl 160 ülkede düzenleniyor.

