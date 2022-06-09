Malezya'da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği düzenlendi

KUALA Malezya'da, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğince "Dünya Kahvaltı Günü" kapsamında yapılan etkinlikte Türkiye'nin kahvaltı kültürü tanıtıldı.

Büyükelçiliğin organize ettiği "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliğine, Malezya'dan siyaset, kültür-sanat, medya ve iş dünyasından çeşitli isimler katıldı.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Kovid-19 salgını koşulları nedeniyle bir araya gelemediklerini söyledi.

Malezya'da bu yıl da şartların iyileşmesiyle düzenledikleri ve geleneksel hale gelmesini amaçladıkları Türk kahvaltısı etkinliğinde bir araya geldiklerini belirten Kavakcı, "Yüzyıllara sari tarihi ve kültürel birikimimizden doğan mutfağımızın önemli bir parçası olan ve sağlıklı, zengin içerik sunan Türk kahvaltısını Malezya'da tanıtma fırsatı bulduk. Ülkemizin köklü kahvaltı tecrübesini paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinliğin özel konuklarından Malezya Dışişleri Bakanı Afganistan Özel Danışmanı Ahmad Azam, "Türk yemeklerini seviyorum. Neredeyse her yıl Türkiye'ye gittim. Türk yemeklerinin tadını alabileceğim tek yer burası. Malezya'da Türk yemeklerine benzer lezzetler sunan restoran bulmak zor." dedi.

Malezya Şehir Üniversitesi Uluslararası Pazarlama ve İş Geliştirme Departmanı Direktörü Dr. Sara Oshaghi, "Türk yemeklerini seviyorum, gerçekten çok iyi. Türk kahvaltısı eşsiz, herkese tavsiye ederim. Henüz Türkiye'ye gitmedilerse biletlerini hemen almalılar. Türkiye'ye, özellikle de İstanbul'a gerçekten gitmeniz gerekiyor. Güzel Türkiye'nin ve harika yemeklerinin tadını çıkarmanız gerekiyor." diye konuştu.

Kahvaltıya katılan konuklardan Masataka Kobayashi, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 6,5 yaşadım. Eşim Türk. Türk yemeklerini ve kahvaltısını çok seviyorum. Malezya'da da Türk yemeklerini özlüyorum. Eşim, Türk yemekleri hazırlasa da zaman zaman özellikle hafta sonu zengin Türk kahvaltısı yapmak istiyorum. Bundan dolayı bugünkü etkinlik çok hoş bir tecrübe oldu. Böyle etkinliklerin artmasını diliyorum, çünkü Malezyalılar Türk kültürünü, zengin Türk mutfağını çok iyi tanımıyorlar."