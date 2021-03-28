- Malezya'da "Dünya Saati" etkinliği için ışıklar söndürüldü - Son Dakika

- Malezya'da "Dünya Saati" etkinliği için ışıklar söndürüldü
28.03.2021 13:11
- Malezya'da "Dünya Saati" etkinliği için ışıklar söndürüldü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da "Dünya Saati" etkinliği için ışıklar 1 saatliğine söndürüldü.
- Malezya'da "Dünya Saati" etkinliği için ışıklar söndürüldü
KUALA LUMPUR - Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da "Dünya Saati" etkinliği için ışıklar 1 saatliğine söndürüldü.
Dünya genelinde enerji tasarrufu için her yıl Mart ayının son Cumartesi günü düzenlenen 1 saatlik ışıkları söndürme etkinliği bu yıl da bir çok ülkede uygulandı. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Petronas ikiz kuleleri gibi ikonik binalarda yerel saatle 20.30'da ışıklar bir saatliğine söndürüldü.
Dünya Saati etkinliği, Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından 2007'den bu yana iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla düzenleniyor.
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