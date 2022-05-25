Malezya'da Dünyaya Gelen Dev Panda Yavrusuna Sheng Yi Adı Verildi - Son Dakika
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Malezya'da Dünyaya Gelen Dev Panda Yavrusuna Sheng Yi Adı Verildi

25.05.2022 20:33
Malezya'da Dünyaya Gelen Dev Panda Yavrusuna Sheng Yi Adı Verildi

KUALA LUMPUR, 25 Mayıs (Xinhua) -- Malezya'da geçen yıl Mayıs ayında dünyaya gelen yerel olarak yetiştirilmiş üçüncü dev panda yavrusuna resmi olarak "barışçıl ve dostluk" anlamına gelen Sheng Yi adı verildi.

KUALA LUMPUR, 25 Mayıs (Xinhua) -- Malezya'da geçen yıl Mayıs ayında dünyaya gelen yerel olarak yetiştirilmiş üçüncü dev panda yavrusuna resmi olarak "barışçıl ve dostluk" anlamına gelen Sheng Yi adı verildi. Malezya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Takiyuddin Hassan tarafından yapılan basın açıklamasına göre, isim aynı zamanda Malezya hükümetinin Çin ile diplomatik bağlarını güçlendirme arzusunu da gösteriyor.

Malezya'da Dünyaya Gelen Dev Panda Yavrusuna Sheng Yi Adı Verildi

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nde dev panda yavrusu Sheng Yi (üstte) ve annesi Liang Liang oynuyor, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'da Dünyaya Gelen Dev Panda Yavrusuna Sheng Yi Adı Verildi

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nde dev panda yavrusu Sheng Yi bambu yiyor, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'da Dünyaya Gelen Dev Panda Yavrusuna Sheng Yi Adı Verildi

ezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nde dev panda yavrusu Sheng Yi (sağda) ve annesi Liang Liang oynuyor, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Hayvanat Bahçesi, Kuala Lumpur, Malezya, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya'da Dünyaya Gelen Dev Panda Yavrusuna Sheng Yi Adı Verildi - Son Dakika


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