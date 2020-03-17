Malezya'da düzenlenen Tebliğ Cemaati toplantısı yüzlerce koronavirüs vakasının kaynağı oldu

Tebliğ Cemaati'nin Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki bir camide düzenlediği toplantının Güneydoğu Asya'da görülen yüzlerce Covid-19 vakasının kaynağı olduğu belirlendi.



Malezya Sağlık Bakanlığı şubat ayı sonunda Sri Petaling camisinde düzenlenen 4 günlük toplantıya katılan 34 yaşındaki Malezyalının hayatını kaybettiğini açıkladı.