Malezya'da Eğlence Yerinde Yangın: 6 Ölü
1 saat önce
KUALA Malezya'nın Perak eyaletindeki bir eğlence merkezinde çıkan yangında 6 kişi hayatını etti, 2 kişi ağır yaralandı.
KUALA Malezya
'nın Perak eyaletindeki bir eğlence merkezinde çıkan yangında 6 kişi hayatını etti, 2 kişi ağır yaralandı.
Malezya basınında yer alan haberlere göre, eyalete bağlı Ipoh kentindeki 8 katlı binanın dört ve beşinci katlarında bulunan karaoke merkezi alev aldı.
Kısa sürede olay yerine ulaşarak yangını söndüren itfaiye ekipleri 6 kişinin cesedine ulaştı.
Ölenlerin duman zehirlenmesinden yaşamını yitirdiği belirtilirken, ikisi ağır yaralı 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybedenlerin üçünün yabancı uyruklu olduğu açıklandı. Yangının sebebi ise henüz belirlenemedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:07 Kaynak: AA
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