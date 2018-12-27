Son Dakika Haberleri: Malezya'da Eski Bakan Yardımcısına Rüşvetten Hapis

Malezya'da Eski Bakan Yardımcısına Rüşvetten Hapis

1 saat önce

KUALA Malezya'da, eski Savunma Bakanı Hishamuddin Hüseyin'in yardımcılarından Zailan Jauhari, rüşvet suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Malezya'da Eski Bakan Yardımcısına Rüşvetten Hapis, System.String[]
KUALA Malezya'da, eski Savunma Bakanı Hishamuddin Hüseyin'in yardımcılarından Zailan Jauhari, rüşvet suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Malezya basınında yer alan haberlerde, Zailan'ın, 2014'te Kuala Selangor bölgesindeki okul temizliği ihalesinin iki şirkete verilmesi için 80 bin Malezya ringgiti rüşvet aldığı belirtildi.

Mahkeme, Zailan'ı, iki yıl hapse ve 400 bin Malezya ringgiti para cezası ödemeye mahkum etti.

Eski bakan Hishamuddin ise konuya dair bir açıklama yapmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:37 Kaynak: AA

Malezya, Güncel
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