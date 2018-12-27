Malezya'da Eski Bakan Yardımcısına Rüşvetten Hapis

KUALA Malezya'da, eski Savunma Bakanı Hishamuddin Hüseyin'in yardımcılarından Zailan Jauhari, rüşvet suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KUALA Malezya'da, eski Savunma Bakanı Hishamuddin Hüseyin'in yardımcılarından Zailan Jauhari, rüşvet suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Malezya basınında yer alan haberlerde, Zailan'ın, 2014'te Kuala Selangor bölgesindeki okul temizliği ihalesinin iki şirkete verilmesi için 80 bin Malezya ringgiti rüşvet aldığı belirtildi.



Mahkeme, Zailan'ı, iki yıl hapse ve 400 bin Malezya ringgiti para cezası ödemeye mahkum etti.



Eski bakan Hishamuddin ise konuya dair bir açıklama yapmadı.

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