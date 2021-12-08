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Malezya'da eski Başbakan Najib hakkındaki mahkumiyet kararı onandı - Son Dakika

Malezya'da eski Başbakan Najib hakkındaki mahkumiyet kararı onandı

08.12.2021 18:33
Malezya'da eski Başbakan Najib hakkındaki mahkumiyet kararı onandı

Malezya'da Temyiz Mahkemesi, eski Başbakan Najib Razak'ın Malezya Kamu Kalkınma Fonundaki (1MDB) yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili görülen davada aldığı mahkumiyeti onayladı.

Malezya'da Temyiz Mahkemesi, eski Başbakan Najib Razak'ın Malezya Kamu Kalkınma Fonundaki (1MDB) yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili görülen davada aldığı mahkumiyeti onayladı.

Malezya Temyiz Mahkemesi, eski Başbakan Najib Razak'ın Malezya Kamu Kalkınma Fonunda (1MDB) yolsuzluk yaptığı yönündeki suçlamalar hakkındaki itirazını reddetti. Temyiz Mahkemesi Yargıcı Abdul Karim Abdul Jalil, mahkeme heyetinin Najib hakkındaki mahkumiyet kararını onadığını belirterek savunmasını reddettiklerini söyledi. Abdul Karim, "Burada ulusal bir çıkar yok, sadece ulusal bir utanç var" dedi. Najib, karardan hayal kırıklığı duyduğunu ifade ederek Malezya'nın en yüksek mahkemesi olan Federal Mahkemeye itirazda bulunacağını kaydetti.

Temyiz Mahkemesi, savunma tarafının nihai temyize kadar mahkumiyetin ertelenmesi talebini ise kabul etti. Najib nihai temyize kadar kefaletle dışarıda kalabilecek.

NE OLMUŞTU?

Najib, yolsuzluk iddialarıyla ilgili karşı karşıya olduğu 5 davadan birinde güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma ve kara para aklama gibi farklı suçlardan geçtiğimiz yıl Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi tarafından 12 yıl hapis cezasına ve 50 milyon dolarlık para cezasına çarptırılmıştı. Malezyalı yetkililer, söz konusu fondan 4,5 milyar doların çalındığını ve 1 milyar dolardan fazlasının Najib'in kişisel hesaplarına aktarıldığını belirtiyor.

(İHA)

Yolsuzluk, Başbakan, Malezya, Temyiz, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malezya'da eski Başbakan Najib hakkındaki mahkumiyet kararı onandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malezya'da eski Başbakan Najib hakkındaki mahkumiyet kararı onandı - Son Dakika
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