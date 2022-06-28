Malezya'da eski başbakan Necip'i İngiltere Kraliçesi'nin danışmanının temsil etmesi talebine itiraz

KUALA Malezya barosu, eski başbakan Necip Rezak'ın zimmete para geçirme davasının temyiz başvurusunda İngiltere Kraliçesi'nin Danışmanı Jonathan Laidlaw tarafından temsil edilmesi başvurusuna itiraz ettiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Malezya Barosu, Necip Rezak'ın SRC International'a ait 42 milyon ringgiti (9 milyon 551 bin dolar) zimmete geçirmesi davasının nihai temyiz başvurusunda İngiltere Kraliçesi'nin Danışmanı Jonathan Laidlaw tarafından temsil edilmesi için yapılan başvuruya itiraz etti.

Baro Sekreteri B. Anand Raj, yaptığı açıklamada, Necip Rezak'ın şu anki avukatı Muhammad Shafee Abdullah'ın Laidlaw'a kıyasla daha fazla deneyime ve niteliğe sahip olduğunu ve eski başbakanın Malezya'da seçebileceği 20 binden fazla deneyimli avukat olduğunu söyledi.

Anand, Muhammed Shafee'nin söz konusu davaya dair geniş bilgi ve deneyime sahip olduğunu ve eski başbakanın temyiz süreciyle ilgili cezai yasal hükümler ve suçlamaları içeren çok sayıda duruşmaya katılım sağladığını vurguladı.

Laidlaw'ın Malezya hukuk sistemi, ceza sistemi ve temyiz süreciyle ilgili hukuki bilgi, nitelik veya deneyime sahip olmadığını belirten Anand, söz konusu avukatın Malezya'nın bağımsızlığını kazanmasından bu yana gelişen yerel tüzük, uygulama ve prosedürlerine herhangi bir aşinalığı olmadığının da altını çizdi.

Necip Rezak'ın savunmasını üstlenen hukuk firması Messrs Shafee & Co, 25 Ocak'ta Federal Mahkeme Sekreterliğine, SRC davasının temyiz duruşmasında Jonathan Laidlaw tarafından temsil edilmesi yönünde başvuruda bulunmuştu.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip'e 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezası verilirken, Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.