Malezya'da eski başbakan Necip'i İngiltere Kraliçesi'nin danışmanının temsil etmesi talebine itiraz - Son Dakika
Üye Girişi

Malezya'da eski başbakan Necip'i İngiltere Kraliçesi'nin danışmanının temsil etmesi talebine itiraz

28.06.2022 19:34
Malezya'da eski başbakan Necip'i İngiltere Kraliçesi'nin danışmanının temsil etmesi talebine itiraz

KUALA Malezya barosu, eski başbakan Necip Rezak'ın zimmete para geçirme davasının temyiz başvurusunda İngiltere Kraliçesi'nin Danışmanı Jonathan Laidlaw tarafından temsil edilmesi başvurusuna itiraz ettiği bildirildi.

KUALA Malezya barosu, eski başbakan Necip Rezak'ın zimmete para geçirme davasının temyiz başvurusunda İngiltere Kraliçesi'nin Danışmanı Jonathan Laidlaw tarafından temsil edilmesi başvurusuna itiraz ettiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Malezya Barosu, Necip Rezak'ın SRC International'a ait 42 milyon ringgiti (9 milyon 551 bin dolar) zimmete geçirmesi davasının nihai temyiz başvurusunda İngiltere Kraliçesi'nin Danışmanı Jonathan Laidlaw tarafından temsil edilmesi için yapılan başvuruya itiraz etti.

Baro Sekreteri B. Anand Raj, yaptığı açıklamada, Necip Rezak'ın şu anki avukatı Muhammad Shafee Abdullah'ın Laidlaw'a kıyasla daha fazla deneyime ve niteliğe sahip olduğunu ve eski başbakanın Malezya'da seçebileceği 20 binden fazla deneyimli avukat olduğunu söyledi.

Anand, Muhammed Shafee'nin söz konusu davaya dair geniş bilgi ve deneyime sahip olduğunu ve eski başbakanın temyiz süreciyle ilgili cezai yasal hükümler ve suçlamaları içeren çok sayıda duruşmaya katılım sağladığını vurguladı.

Laidlaw'ın Malezya hukuk sistemi, ceza sistemi ve temyiz süreciyle ilgili hukuki bilgi, nitelik veya deneyime sahip olmadığını belirten Anand, söz konusu avukatın Malezya'nın bağımsızlığını kazanmasından bu yana gelişen yerel tüzük, uygulama ve prosedürlerine herhangi bir aşinalığı olmadığının da altını çizdi.

Necip Rezak'ın savunmasını üstlenen hukuk firması Messrs Shafee & Co, 25 Ocak'ta Federal Mahkeme Sekreterliğine, SRC davasının temyiz duruşmasında Jonathan Laidlaw tarafından temsil edilmesi yönünde başvuruda bulunmuştu.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip'e 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezası verilirken, Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Avrupa borsaları yükselişle kapandı Avrupa borsaları yükselişle kapandı İngiltere Savunma Bakanı Wallace savunma yatırımlarının artırılmasını istedi İngiltere Savunma Bakanı Wallace savunma yatırımlarının artırılmasını istedi
Kaynak: AA

England, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya'da eski başbakan Necip'i İngiltere Kraliçesi'nin danışmanının temsil etmesi talebine itiraz - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:42 Moody's Rusya'yı "iflas etmiş ülke" olarak gösterdi
19:40 Acun Ilıcalı'nın sahibi Hull City, Vedat Muriqi için harekete geçti
19:22 Bakan Nebati ihracat verilerini paylaştı: Yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördü
19:02 Twitter'ın paylaştığı verilerdeki detaylar dikkat çekti! Türkler futbolla ilgili 5.2 tweet paylaştı
18:38 Yaşlı kadının evine "Ben Almanya'dan akrabanızım" diyerek giren hırsız, 20 bin lira değerindeki altınları çaldı
18:12 4'lü zirve başladı! Türkiye ile NATO heyetinin yan yana oturması dikkat çekti
18:08 Sara Arfaoui ile İlkay Gündoğan Balıkesir'de Türk adetlerine göre düğün yapacak
18:04 Cem Küçük, 'istifa etti' iddialarına yanıt verdi: İşimin başındayım
17:16 Göztepe'nin iki yerli yeteneği Halil Akbunar ile İrfan Can Eğribayat, Avrupa yolcusu!
16:44 Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yardımcı antrenör Albert Riera, takıma veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 19:52:09. #1.13#
SON DAKİKA: Malezya'da eski başbakan Necip'i İngiltere Kraliçesi'nin danışmanının temsil etmesi talebine itiraz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement