Malezya'da Futbol Sahasına Yıldırım Düştü: 1 Ölü
1 saat önce
KUALA Malezya'da bir futbol sahasına yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
KUALA Malezya'da bir futbol sahasına yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Malezya basınındaki haberlere göre, Shah Alam kentindeki bir futbol sahasında bir grup genç futbol oynarken sahaya yıldırım düştü.
Yıldırım çarpması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Yıldırım düşme vakalarının sık rastlandığı Malezya, dünyada şimşek hareketliliğinin en çok görüldüğü üçüncü ülke olarak biliniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:56 Kaynak: AA
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