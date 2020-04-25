Malezya'da futbola Savunma Bakanlığı engeli! - Son Dakika
Son Dakika Spor Malezya'da futbola Savunma Bakanlığı engeli! - Son Dakika Spor

Malezya'da futbola Savunma Bakanlığı engeli!

6 saat önce

Korona Virüs nedeniyle liglere ara verilen Malezya'da sezonun ne zaman oynanacağıyla ilgili görüşmeler başlarken, Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yaakob, ligin şu anda hiçbir şekilde başlamasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Malezya'da futbola Savunma Bakanlığı engeli!, System.String[]

Korona Virüs nedeniyle liglere ara verilen Malezya'da sezonun ne zaman oynanacağıyla ilgili görüşmeler başlarken, Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yaakob, ligin şu anda hiçbir şekilde başlamasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.


Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yaakob, Malezya Futbol Federasyonu'na ligleri oynatmayacaklarını söyledi. Sezonun devam etmesi için planlama yapılmamasını söyleyen İsmail Sabri Yaakob, "Herhangi bir toplantıya, insanların bir araya gelmesine izin vermeyeceğiz. Bir futbol maçı zaten bizim uygulamamızın ihlali oluyor. Hiçbir grubun toplanmasına izin vermiyoruz. Bir tarafta tek başınıza futbol oynayamazsınız. Bunun için 2 takıma 22 oyuncuya ihtiyacınız var. Badminton gibi bir oyun da değil, rakibinizle yüzleşmeniz gerekiyor. Fiziksel temas olan bir spor. Bu nedenle şu anda futbol organizasyonlarına izin vermiyoruz. Bunun da ne kadar süreceği konusunda emin olamıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Futbol Federasyonu, Malezya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 10:08 Kaynak: İHA

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