Son Dakika Haberleri: Malezya'da "gayrimüslimlere de zekat yardımı yapılsın" önerisi
Son Dakika Güncel Malezya'da 'gayrimüslimlere de zekat yardımı yapılsın' önerisi

Malezya'da "gayrimüslimlere de zekat yardımı yapılsın" önerisi

6 saat önce

KUALA Malezya'da iktidarın koalisyon ortağı Halkın Adaleti Partisinin (PKR) Genel Başkanı Enver İbrahim, ülkede Müslümanlarla gayrimüslimlerin de zekat yardımı alabilmesi teklifinde bulundu.

Malezya'da

KUALA Malezya'da iktidarın koalisyon ortağı Halkın Adaleti Partisinin (PKR) Genel Başkanı Enver İbrahim, ülkede Müslümanlarla gayrimüslimlerin de zekat yardımı alabilmesi teklifinde bulundu.

Şah Alam kentinde gerçekleşen Zekat, Vakıf ve İslami Hayırseverlik Konferansı'nda konuşan PKR Genel Başkanı Enver, ülkedeki zekat kurumunda birtakım değişiklikler yapılması gerektiğini ifade ederek "Zekat merkezlerinin daha iyi çalışabilmesi için değişime gitmesi gerekiyor çünkü zekatın işlevi yardımdır." dedi.

Enver, İslam dininin gayrimüslimlere de zekat yardımı vermeyi teşvik ettiğini söyleyerek "Diyelim ki bir muhitte zekat merkezinden yardım alan üç aile var ama dördüncü aile Hindu inancına sahip. Bu aileyi görmezden gelebilir miyiz?" ifadesini kullandı.

Söz konusu teklifinin İslam alimleri tarafından tartışılabileceğini vurgulayan Enver, eğer bu yönde bir fetva verilirse uygulamanın hayata geçebileceğini söyledi.

Malezya'da Müslümanlar, bağımsız kuruluş olarak faaliyet gösteren Zekat Toplama Merkezleri aracılığıyla zekat ödeyebiliyor.

Hükümet, Müslüman vatandaşlara, ödediği zekat miktarı kadar gelir vergisi iadesi yapıyor.

Enver İbrahim, Malezya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:46 Kaynak: AA
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