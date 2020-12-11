Malezya'da geleneksel kahve kavurma yöntemi bu fabrikada yaşatılıyor - Son Dakika

Malezya'da geleneksel kahve kavurma yöntemi bu fabrikada yaşatılıyor

11.12.2020 15:25

Malezya'nın Selangor eyaletindeki kahve fabrikası, ülkede geleneksel yöntemlerle kahve kavurmayı terk etmeyen sayılı mekanlardan biri olarak kalmasıyla biliniyor.

Malezya'nın Selangor eyaletindeki kahve fabrikası, ülkede geleneksel yöntemlerle kahve kavurmayı terk etmeyen sayılı mekanlardan biri olarak kalmasıyla biliniyor.

Klang kentinde yarım asırdan fazladır faaliyet gösteren Chuan Hoe Fabrikasında kahve çekirdekleri, modern kahve fabrikalarından farklı olarak odun ateşinde kavruluyor.

Aile şirketi olarak 1960'ta kurulan fabrikanın çalışanları, Malezya'da çok sayıda kahve fabrikasının seri üretim yapabilmek için elektrikli kavurucu kullanmasına rağmen geleneksel kavurma yönteminden vazgeçmek istemiyor.

Klang'ın çok kuytu bir yerinde bulunmasına rağmen gün içinde çok sayıda kahve tiryakisi, fabrikaya gelerek odun ateşinde kavrulmuş kahvelerden satın alıyor.

İnternet üzerinden kahve satışı yapan platformlar da bu fabrikada üretilen kahveleri favori ürün olarak tavsiye ediyor.

"Kahvenin tadı en iyi odun ateşinde kavrulduğunda çıkar"

Fabrikanın işletmecisi ve mirasçısı 63 yaşındaki Tan Loon Chuan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kolombiya, Peru, Endonezya, Guatemala ve Yemen gibi ülkelerden kahve çekirdekleri sipariş ettiklerini, 17 çeşit kahve kavurduklarını söyledi.

Tan, geleneksel kahve kavurma yönteminde neden ısrarcı oldukları sorusuna, "Kahvenin tadı ve aroması, en iyi odun ateşinde kavrulduğunda çıkar. Yıllardır bizden alışveriş yapan kahve tiryakisi müşterilerimiz ve bazı kafeler, aradaki farkı görüyor." dedi.

Geleneksel kavurma yönteminde küçük detaylara çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Tan, "Kahve fırınının sıcaklığını çok iyi ayarlayıp ona göre odun atmak gerekiyor. Isı kontrolünü babamdan öğrenerek ustalaştım. Bu uzmanlığı çalışanlarıma aktararak geleneğimizi devam ettireceğim." ifadelerini kullandı.

"Modern fabrikalardan daha çok efor sarf ediyoruz"

Tan, modern fabrikalara kıyasla günlük hasılatlarının çok az olduğunu ancak işlerini severek yaptıklarını vurgulayarak, "Her gün dumanlar altında çalışıyor ve modern fabrikalardan daha çok efor sarf ediyoruz. Makinelerimizin çoğu 60 senelik. Geleneksel yöntemin zor olduğunu biliyoruz ama bu sayede kahvelerimiz eşsiz bir tat kazanıyor." diye konuştu.

En çok satan kahvelerinin Malezya'nın geleneksel kahvesi "Kopi-O" olduğunu ifade eden Tan, "Kopi-O'nun yapılışı diğer kahvelere kıyasla farklı. Kahvenin çekirdeğini kavurduktan sonra tereyağıyla kızartıyor ve şekerle karıştırıyoruz. Daha sonra öğütüp paketliyoruz. Malezyalılar şekeri çok sevdikleri için bu kahveyi daha fazla tercih ediyor." dedi.

Tan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının işletmeleri etkilemesine rağmen kendilerinin gelir kaybı yaşamadıklarını vurgulayarak, kahve tiryakilerinin her zaman alışveriş için fabrikaya uğradığını kaydetti.

Malezya'da geleneksel kahve kavurma yöntemi bu fabrikada yaşatılıyor
Malezya'da geleneksel kahve kavurma yöntemi bu fabrikada yaşatılıyor
Malezya'da geleneksel kahve kavurma yöntemi bu fabrikada yaşatılıyor
Malezya'da geleneksel kahve kavurma yöntemi bu fabrikada yaşatılıyor

İnternet, Malezya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya'da geleneksel kahve kavurma yöntemi bu fabrikada yaşatılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi negatife döndü Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Aynı aileden 5 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti! 7'si halen tedavi görüyor Bakan Koca'dan "AK Partililer aşı olmaya başladı" iddiasıyla ilgili açıklama: Çin'de eczanede satılıyor, isteyen alır yaptırır Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor PKK/YPG'nin kontrol noktalarına saldırı planı deşifre oldu, canlı bomba böyle etkisiz hale getirildi Ulus Pazarı'nın kapalı olduğundan haberi olmayan Bulgarlar, elleri boş geri döndüler Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi
AB Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı, Yunan muhalefeti deliye döndü: Ulusal çıkarlarımızı koruyamıyorsunuz AB Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı, Yunan muhalefeti deliye döndü: Ulusal çıkarlarımızı koruyamıyorsunuz         
15:50
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
'Süt kazanında banyo' skandalında yeni gelişme: Takipsizlik başvurusunda bulunuldu 'Süt kazanında banyo' skandalında yeni gelişme: Takipsizlik başvurusunda bulunuldu         
15:11
Şeker ve çikolatayla kandırmış! Küçük çocuğu istismar ettiği anları telefonuna kaydeden sapık 31 yıl hapis cezası aldı Şeker ve çikolatayla kandırmış! Küçük çocuğu istismar ettiği anları telefonuna kaydeden sapık 31 yıl hapis cezası aldı         
14:40
2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan, ölümden döndüğünü ilk kez anlattı 2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan, ölümden döndüğünü ilk kez anlattı         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti         
13:53
Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması         
13:34
İstanbul'da zabıta turist oldu; taksicilere ceza yağdı İstanbul'da zabıta turist oldu; taksicilere ceza yağdı         
13:19
Annesini korumak için babasını öldürmüştü! Talihsiz gencin beraatine karar verildi Annesini korumak için babasını öldürmüştü! Talihsiz gencin beraatine karar verildi         
12:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
BM'den aldığı hibeyle iş kuran Suriyeli kadın, ürettiği lokumları 4 ülkeye ihraç ediyor BM'den aldığı hibeyle iş kuran Suriyeli kadın, ürettiği lokumları 4 ülkeye ihraç ediyor         
12:05
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
Emine Erdoğan'ın maskesinde dikkat çeken detay! Üstünde 'Ya Şafi' baskısı var Emine Erdoğan'ın maskesinde dikkat çeken detay! Üstünde 'Ya Şafi' baskısı var         
11:11
HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin telefonunu el çabukluğuyla çekip aldı HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin telefonunu el çabukluğuyla çekip aldı         
10:31
29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor 29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor         
08:47
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 16:06:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malezya'da geleneksel kahve kavurma yöntemi bu fabrikada yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei