Malezya'da göçmen merkezinden kaçan 6 Arakanlı Müslüman öldü - Son Dakika
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Malezya'da göçmen merkezinden kaçan 6 Arakanlı Müslüman öldü

20.04.2022 12:49
Malezya'da göçmen merkezinden kaçan 6 Arakanlı Müslüman öldü

KUALA Malezya'nın Penang eyaletindeki Sungai Bakap Göçmen Gözaltı Merkezi'nden kaçan 528 Arakanlı Müslüman göçmenden altısı otoyolu geçmeye çalışırken araçların çarpması sonucu can verdi.

KUALA Malezya'nın Penang eyaletindeki Sungai Bakap Göçmen Gözaltı Merkezi'nden kaçan 528 Arakanlı Müslüman göçmenden altısı otoyolu geçmeye çalışırken araçların çarpması sonucu can verdi.

Penang Polis Şefi Shuhaily Mohd Zain, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde gözaltı merkezinden kaçan gruptan ikisi çocuk altı Arakanlı göçmenin, Jawi bölgesinden güneye doğru giden Kuzey-Güney Otoyolu'nu geçmeye çalışırken araçların çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Shuhaily, göçmen gözaltı merkezinden kaçan diğerlerinin, altı kişinin ölümüne şahit olduktan sonra aynı akıbete uğramaktan çekinerek otoyolu geçmediklerini aktardı.

Bölge halkının otoyol boyunca yürüyen Arakanlı Müslümanları polise bildirmesinin ardından 229 kişi emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Sabah saatlerinde 528 Arakanlı göçmenin Göçmenlik Gözaltı Merkezi'nden kaçtığını haber alan emniyet güçleri, vakit kaybetmeden bölgede arama operasyonu başlattı.

Şef Shuhaily, "Merkezde 664 Arakanlı vardı ve bunlardan 528'i kaçtı. Otoyol boyunca yürüyen 229 kişiyi yakalamayı başardık, 88 kişi de Göçmenlik Dairesi personeli ve çevredeki köylülerin yardımlarıyla yakalandı." dedi.

Shuhaily, Penang emniyet güçlerinin, aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu diğer 205 göçmeni bulmak üzere olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

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