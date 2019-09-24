Son Dakika Haberleri: Malezya'da gölde yüzen fil sosyal medyanın ilgi odağı oldu
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Malezya'da gölde yüzen fil sosyal medyanın ilgi odağı oldu

2 gün önce

KUALA Malezya'daki bir gölde yüzerken görüntülenen filin videosu, sosyal medyanın en çok izlenenleri arasında yer aldı.

Malezya'da gölde yüzen fil sosyal medyanın ilgi odağı oldu, System.String[]

KUALA Malezya'daki bir gölde yüzerken görüntülenen filin videosu, sosyal medyanın en çok izlenenleri arasında yer aldı.

Ülkenin doğusunda yer alan Hulu Terengganu'daki Kenyir Gölü'nde teknesiyle balık tutmaya çıkan 37 yaşındaki Mohd Suwardi Muhammed Azmi, teknesinin yakınlarında yüzen bir file rastladı.

Bir yandan yüzüp diğer yandan hortumuyla nefes alırken görüntülenen filin videosu, Mohd Suwardi'nin kişisel sosyal medya hesabında bir saat içinde 20 binin üzerinde kişi tarafından izlendi.

Malezya basınına konuşan Mohd Suwardi, "Bu gölde 2004'ten bu yana balıkçılık yapıyorum. Şimdiye kadar 4 defa yüzen fil gördüm." dedi.

Mohd Suwardi, videosunun kısa zamanda bu kadar izlenmesine şaşırdığını belirterek "Muhtemelen izleyenlerin çoğu fillerin yüzebildiğini bilmiyor." diye konuştu.

Malezya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:12 Kaynak: AA
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