Malezya'da güvensizlik oylaması için en erken tarih 13 Temmuz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezya'da güvensizlik oylaması için en erken tarih 13 Temmuz - Son Dakika

Malezya'da güvensizlik oylaması için en erken tarih 13 Temmuz

6 saat önce

KUALA Malezya'da Başbakan Muhyiddin Yasin'e yönelik güvensizlik oylaması için en erken tarihin 13 Temmuz olduğu açıklandı.

Malezya'da güvensizlik oylaması için en erken tarih 13 Temmuz, System.String[]

KUALA Malezya'da Başbakan Muhyiddin Yasin'e yönelik güvensizlik oylaması için en erken tarihin 13 Temmuz olduğu açıklandı.

Meclis Başkanı Muhammed Ariffin Yusuf, yazılı açıklamasında, 18 Mayıs'ta düzenlenecek bir günlük olağanüstü oturumun sadece Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair yapacağı konuşmaya ayrılacağını, güvensizlik oylamasının bu oturumda yapılmayacağını bildirdi.

Güvensizlik oylamasının en erken 13 Temmuz-27 Ağustos tarihlerindeki meclis oturumlarında gündeme gelebileceğini kaydeden Meclis Başkanı Muhammed, oylama için tam tarihin henüz belirlenmediğini açıkladı.

Öte yandan iktidar koalisyonu partilerinden Birleşik Malay Ulusal Örgütü'nün (UMNO) Genel Başkanı Ahmed Zahid Hamidi, güvensizlik oylamasında meclisteki bütün UMNO milletvekillerinin Başbakan Muhyiddin'e destek vereceğini açıkladı.

Güvensizlik oyu önergesinin sahibi eski Başbakan Mahathir Muhammed ise 18 Mayıs oturumunun Sultan Abdullah'ın konuşmasına ayrılmasına karşı çıktı.

Sosyal medya hesabından görüntülü açıklama yapan Mahathir, "Biz hükümetin politikalarını Kral'ın konuşması üzerinden dinleyeceksek bu nasıl bir parlamento oturumudur? Muhyiddin'in başbakanlığa atanmasının hala yasal olduğunu düşünmüyorum. İddia ettiği milletvekili çoğunluğuna sahipse bunu parlamentoda ispat edebilir." ifadelerini kullandı.

Muhyiddin'in meclis çoğunluğu tartışması

Güvenoyu için gerekli meclis çoğunluğuna sahip olup olmadığı tartışılan Başbakan Muhyiddin'in, mecliste en az 112 milletvekilinin desteğini alması gerekecek.

5 partinin desteğini alan Muhyiddin'in, güvensizlik oylamasına kadar meclis çoğunluğunu güvence altına alıp alamayacağı merak ediliyor.

Eski Başbakan Mahathir ise meclisteki 114 milletvekilinin kendisini desteklediğini iddia ediyor.

Muhyiddin'in güvenoyu alamaması durumunda ülke erken seçime gidebilir.

Malezya'daki siyasi kriz

Malezya'da 23 Şubat'ta muhalefet partileri Birleşik Malay Ulusal Organizasyonu (UMNO) ve Malezya İslam Partisi (PAS), dönemin başbakanı Mahathir'in partisi Malezyalı Birleşik Yerli Partisi'nden (PPBM) Muhyiddin Yasin ve beraberindeki bazı yöneticilerle bir araya gelerek, mevcut iktidar koalisyonunu dağıtıp "Ulusal İttifak" adı altında yeni bir hükümet koalisyonu kurma girişiminde bulunmuştu.

Aynı gün Ulusal İttifak'ı destekleyen toplam 6 partiden liderler, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile iktidarın onaylanması için bir araya gelmişti.

Başbakan Mahathir'in, bazı yöneticileri yolsuzluk soruşturması geçiren UMNO ile çalışmayı kabul etmemesi üzerine planlanan yeni koalisyonun kurulması gecikmişti.

Ertesi gün Mahathir, partisi PPBM ve muhalefet tarafından bu proje için isminin kullanıldığını öne sürmüş, Ulusal İttifak koalisyonunda yer almamak için başbakanlıktan istifa etmişti.

Mahathir'in istifasının ardından partisi PPBM de koalisyondan çekilmiş, daha sonra Enver İbrahim'in liderliğindeki Halkın Adaleti Partisinden (PKR) 11 milletvekilinin partiden istifa etmesiyle iktidardaki Umut İttifakı (PH) koalisyonu, meclis çoğunluğunu kaybederek çökmüştü.

Mahathir'in muhalefet partileriyle Ulusal İttifak'ta yer almaya yanaşmaması üzerine UMNO ve PAS, erken seçime gidilmesini istemişti.

Bu sırada Mahathir'i yeniden aday gösterme teklifinde bulunan PH partileri, Mahathir'in tarafsız ve partisiz hükümet kurmak istemesi üzerine Enver İbrahim'i başbakan adayı göstermişti.

Sonraki günlerde PPBM Genel Başkanı Muhyiddin'in Ulusal İttifak partileriyle çalışma sinyali vermesi üzerine UMNO, PAS, PPBM ve beraberindeki muhalif partiler, Muhyiddin'i başbakan adayı göstermişti. Bunun üzerine Enver, başbakan adaylığından çekilmiş ve PH partileri PKR, Demokratik Hareket Partisi (DAP) ile Amanah, Mahathir'i tekrar başbakan olarak destekleme kararı almıştı.

Toplam 114 milletvekilinin desteğini alan Mahathir'in, Muhyiddin'den daha fazla meclis çoğunluğu bulundurduğu iddiasına rağmen Malezya Kralı Sultan Abdullah, 29 Şubat'ta Muhyiddin'i başbakan olarak atamıştı.

Alınan karara itiraz eden PH koalisyonu, parlamentonun bir an önce toplanıp Muhyiddin'in meclis çoğunluğunu güvenoyuyla göstermesi talebinde bulunmuştu.

Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 05:44 Kaynak: AA


Son Dakika

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu 14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapan Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisi final yaptı Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı         
00:10
Arjantin ekibi Boca Juniors, Antalyasporlu Lukas Podolski'yi kadrosuna katmak istiyor Arjantin ekibi Boca Juniors, Antalyasporlu Lukas Podolski'yi kadrosuna katmak istiyor         
23:51
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım         
23:29
7 yavrusu bulunan dişi köpek, tüfekle vurularak öldürüldü 7 yavrusu bulunan dişi köpek, tüfekle vurularak öldürüldü         
23:21
ABD'den gündemi sarsan iddia: Çinli hackerlar koronavirüsü araştıran merkezleri hedef aldı ABD'den gündemi sarsan iddia: Çinli hackerlar koronavirüsü araştıran merkezleri hedef aldı         
23:14
Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisi final yaptı Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisi final yaptı         
23:11
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişi koronavirüs testi pozitif çıktı Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişi koronavirüs testi pozitif çıktı         
23:05
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak         
22:58
Seçimlerle ilgili ABD'yi karıştıran iddia: Rusya, Donald Trump'ın değil, Hillary Clinton'ın kazanmasını istedi Seçimlerle ilgili ABD'yi karıştıran iddia: Rusya, Donald Trump'ın değil, Hillary Clinton'ın kazanmasını istedi         
22:47
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı         
22:32
Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı'nın İBB ile olan protokolünü feshettiğini açıkladı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı'nın İBB ile olan protokolünü feshettiğini açıkladı         
22:28
Dinamo Kievli Artem Besedin, doping yaptığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası aldı Dinamo Kievli Artem Besedin, doping yaptığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası aldı         
22:23
Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapan Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapan Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı         
22:17
Prof. Dr. Necmettin Ünal, AVM'lerde oluşan kalabalığa isyan etti: İstifa edelim, programlara çıkmayalım Prof. Dr. Necmettin Ünal, AVM'lerde oluşan kalabalığa isyan etti: İstifa edelim, programlara çıkmayalım         
21:46
Roma, satmayı planladığı Cengiz Ünder için 24 milyon euro istiyor Roma, satmayı planladığı Cengiz Ünder için 24 milyon euro istiyor         
21:45
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı         
21:36
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu         
21:10
Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu         
21:08
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak         
20:56
Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı         
20:11
Uşak Belediyesi'nin etkinliğinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Çocuklar balon almak için yarıştı Uşak Belediyesi'nin etkinliğinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Çocuklar balon almak için yarıştı         
19:58
İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar geldi İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar geldi         
19:54
Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu         
19:52
Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü dolu sözler Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü dolu sözler         
19:46
Türkiye'de yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez binin altına düştü Türkiye'de yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez binin altına düştü         
19:41
Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında         
19:28
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak         
19:24
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider         
19:24
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum         
19:05
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit edildi         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2020 00:18:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malezya'da güvensizlik oylaması için en erken tarih 13 Temmuz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]