Malezya'da hava kuvvetleri personeli, silah arkadaşlarına ateş açtı: 4 ölü - Son Dakika

KUALA Malezya'nın Sarawak eyaletinde Malezya Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RMAF) bağlı bir personelin silah arkadaşlarına ateş açması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Sarawak Emniyet Müdürü Komiser Aidi İsmail, basına yaptığı açıklamada, olayın sabah saatlerinde Samarahan kentinde hava kuvvetlerine bağlı karakolda yaşandığını bildirdi.

Olay sırasında personelin görevde olduğunu belirten Aidi, "İlk ateş açıldığında 2 personel olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı kurtulan bir diğer personel daha sonra kan kaybı sonucu yaşamını yitirdi." dedi.

Aidi, arkadaşlarına ateş açan personelin daha sonra silahıyla intihar ettiğini kaydetti.

Polis raporunda, ismi açıklanmayan personelin arkadaşlarıyla bir sorunu olmadığı belirtilirken, olayın nedeninin araştırıldığı bilgisi paylaşıldı.