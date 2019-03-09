Son Dakika Haberleri: Malezya'da Hazreti Muhammed'e Hakarete Hapis Cezası

Malezya'da Hazreti Muhammed'e Hakarete Hapis Cezası

19 dakika önce

KUALA Malezya'da Hazreti Muhammed'e hakaretten yargılanan kişi 10 yıl hapse mahkum edildi.

Malezya'da Hazreti Muhammed'e Hakarete Hapis Cezası, System.String[]
KUALA Malezya'da Hazreti Muhammed'e hakaretten yargılanan kişi 10 yıl hapse mahkum edildi.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, sosyal medya hesaplarında Hazreti Muhammed'e hakaret içeren paylaşımda bulunduğu için salı günü gözaltına alınan 4 sanık, İletişim ve Medya Kanunu'na muhalefetten hakim karşısına çıktı.

Suçunu kabul eden sanıklardan birine 10 yıl hapis cezası verilirken, diğer üç sanık ise suçlamaları reddederek, yeniden duruşma talebinde bulundu.

Son zamanlarda Malezya genelinde İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarının arttığını kaydeden Malezya Polis Teşkilatı, şimdiye kadar ülke genelinde konuya ilişkin 929 ihbar aldıklarını açıklamıştı.

Ülkede geçen ay bir Çinlinin, Hazreti Muhammed'e sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanması üzerine başkent Kuala Lumpur'da protesto gösterisi düzenlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:53 Kaynak: AA

Malezya, Hz.Muhammed, Güncel
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