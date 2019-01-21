Malezya'da Hindular Thaipusam Bayramını Kutladı

KUALA Malezya'da Hindular, dini bayramları Thaipusam'ı coşku içinde kutladı.

KUALA Malezya'da Hindular, dini bayramları Thaipusam'ı coşku içinde kutladı.



Malezya'nın çeşitli eyaletlerinden ve yurt dışından gelen yaklaşık 1,6 milyon Hindu, dünyanın en büyük Hindu tapınağı olarak bilinen başkent Kuala Lumpur'daki Batu Mağarası'nı ziyaret etti.



Hinduların kullandığı Tamil takvimine göre "Thai" ayının bulunduğu ocak ve şubat arasında kutlanan Thaipusam bayramında Hindular, savaş tanrıları Murugan'ın şeytan ordusuna karşı zaferini onurlandırmak için ritüelleri yerine getirdi.



Bu kapsamda Batu Mağarası'na kadar yaklaşık 3 kilometre yürüyen Hindular, mağaraya ulaşmak için 272 basamaklı dik merdivenden çıktı.



Bazı inananlar ise dayanıklılıklarını göstermek için vücutlarına şiş sokup kancalar asarken, bazıları ise küp içine konulmuş sütleri kafalarının üzerinde tutarak çıplak ayakla mağaraya kadar taşıdı.



Acıya karşı dayanıklılık göstererek tanrılarına yaklaştığına inanan bazı Hindular ise ağırlığı 30 kilograma varan "Kavadi" isimli tahtadan yapılmış yükleri taşıyarak dans etti.



AA muhabirine konuşan Batu Mağarası'ndaki Sri Maha Mariamman Tapınağı'nın Müdürü C. Sethu Pathy, Thaipusam bayramının Malezya'da 1891'den bu yana kutlandığını belirterek, "Malezya'daki Thaipusam kutlamaları, Güneydoğu Asya'daki en kalabalık festivallerden biri olarak kabul edilmektedir." dedi.



Mağaraya ziyarete gelen Hindulara hizmet sağlamak için sağlık görevlisi ve polislerden oluşan yaklaşık 3 bin kişinin görev yaptığını ifade eden Sethu, "Geçen sene kayıtlarımız toplamda 1 buçuk milyon ziyaretçinin buraya geldiğini tespit etti. Bu yılki kutlamalara da şimdiye kadar 1 milyon kişi geldi. 600 bin kişinin de gün içinde gelmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.



Thaipusam bayramı



Tamil takvimindeki Thai ayı ve yıldız anlamına gelen "pusam" kelimesinin birleşiminden oluşan Thaipusam bayramında Hindular, kendi dinlerine göre Shiva ve Parvati tanrılarının oğlu olan Murugan'ın zaferini kutluyor.



Thaipusam gününde Parvati isimli tanrıçanın, Tarakasura isimli şeytan ordusuyla mücadele etmesi için oğlu Murugan'a mızrak verdiği ve Murugan'ın bu mızrakla şeytanları yok ettiğine inanılıyor.



Tanrıları Murugan'ın en sevdiği turuncu ve sarı renkten elbiseler kuşanan Hindular, aynı renkteki çiçekler ve vücut boyalarıyla dini bayramlarını kutluyor.



En büyük kutlamaların Hindistan'da yapıldığı Thaipusam bayramı, Malezya'nın haricinde Endonezya, Singapur, ABD ve doğu Afrika ülkesi Mauritius Cumhuriyeti'nde de kutlanıyor.

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