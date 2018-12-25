Son Dakika Haberleri: Malezya'da Hint Asıllı Bakan'ın İstifası İçin Protestolar Sürüyor

Malezya'da Hint Asıllı Bakan'ın İstifası İçin Protestolar Sürüyor

1 saat önce

KUALA Malezya'da sivil toplum kuruluşları (STK), geçen ay Hindu tapınağının yıkılmaması için yapılan gösterilerde eylemcilerin tarafını tuttuğu öne sürülen Ulusal Birlik ve Sosyal Refah Bakanı Waytha Moorthy Ponnusamy'nin istifası için protesto düzenledi.

Malezya'da Hint Asıllı Bakan'ın İstifası İçin Protestolar Sürüyor, System.String[]
KUALA Malezya'da sivil toplum kuruluşları (STK), geçen ay Hindu tapınağının yıkılmaması için yapılan gösterilerde eylemcilerin tarafını tuttuğu öne sürülen Ulusal Birlik ve Sosyal Refah Bakanı Waytha Moorthy Ponnusamy'nin istifası için protesto düzenledi.

Geçen hafta ülkenin idari başkenti Putrajaya'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği eylemin ardından bugün de Selangor eyaletine bağlı Klang kentinde STK'ler Bakan Waytha'nın istifası için toplandı.

Yedi STK'nin organize ettiği eyleme katılan yaklaşık bin kişi, Sri Maha Mariamman tapınağı için yapılan gösterilerde Hint eylemcilerin saldırısına uğrayan ve kaldırıldığı hastanede geçen hafta hayatını kaybeden itfaiye eri Muhammed Adib Mohd Kassim'in katillerinin cezalandırılması için sloganlar attı.

Etkinlikte konuşma yapan STK liderlerinden Azwanddin Hamzah Ariffin Abu Bakar, Waytha'nın polis ve itfaiyecileri eleştirerek hayatını kaybeden Muhammed'e saygısızlık ettiğini öne sürdü ve hükümete 40 gün içinde Waytha'yı görevden alma çağrısında bulundu.

Bu arada protestoların farklı eyaletlere yayılması bekleniyor.

Hint tapınağı protestosu

Malezya'nın Petaling Jaya kentinde bulunan Sri Maha Mariamman tapınağının, One City isimli inşaat şirketine ait araziye kaçak olarak inşa edildiği gerekçesiyle yerinin değiştirilmesi kararı, geçen ay bölgedeki Hintlerin protestosuna sebep olmuştu.

Üç gün süren gösterilerde Hint eylemciler yaklaşık 20 aracı ateşe vermiş, olay yerine müdahale eden polis ve itfaiyecilerle çatışmıştı.

Gösterilerin bitmesinin ardından Hint asıllı Ulusal Birlik ve Sosyal Refah Bakanı Waytha Moorthy Ponnusamy, tapınağın yerinin değişmemesi gerektiğini söylemiş ve güvenlik güçlerini olay yerine geç gelmekle itham etmişti.

Çatışmalarda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan itfaiye eri Muhammed Adib Mohd Kassim, uzun süre yoğun bakımda kalmış ve 18 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

Muhammed Adib'in vefatının ardından iktidar ve muhalefet partilerinden çok sayıda temsilci, Başbakan Mahathir Muhammed'den Bakan Waytha'yı görevden almasını talep etmişti.

Tartışmaların ardından Başbakan Mahathir, Waytha'nın performansından memnun olduğunu söylemiş ve görevden alınması taleplerini karşılıksız bırakmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:48 Kaynak: AA

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