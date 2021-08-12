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Malezya'da hükümetin güven oylaması 7 Eylül'de yapılacak - Son Dakika

Malezya'da hükümetin güven oylaması 7 Eylül'de yapılacak

12.08.2021 12:14
Malezya'da hükümetin güven oylaması 7 Eylül'de yapılacak, System.String[]

KUALA Malezya'da Başbakan Muhyiddin Yasin hükümetinin 7 Eylül'de parlamentoda güven oylamasına gideceği açıklandı.

KUALA Malezya'da Başbakan Muhyiddin Yasin hükümetinin 7 Eylül'de parlamentoda güven oylamasına gideceği açıklandı.

Malezya İletişim ve Multimedya Bakanı Seyfeddin Abdullah, yaptığı basın açıklamasında hükümet için güven oylamasının tarihini duyurdu.

18 Ağustos'ta güven oylaması düzenlemek için özel oturum yapılacağı iddialarını yalanlayan Seyfeddin, "Meclis Başkanlığından gelen bildiride 7 Eylül'de güven oylaması yapılacağı belirtilmiştir." dedi.

Başbakan Muhyiddin ise henüz güven oylamasına ilişkin açıklamada bulunmadı.

Malezya'da iktidar koalisyonu partilerinden Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO), 3 Ağustos'ta Başbakan Muhyiddin'e ve hükümet koalisyonu Ulusal İttifak'a desteğini çektiğini açıklamıştı.

Açıklamanın ardından hükümetin meclis çoğunluğu tartışmaları yeniden gündeme gelmişti.

Muhyiddin 4 Ağustos'taki açıklamasında, meclis çoğunluğunu kaybettiği iddialarını yalanlamış ve bu tartışmalara açıklık getirmek için eylülde güven oylamasına gideceğini duyurmuştu.

Hükümetin meclis çoğunluğu tartışması

Malezya Parlamentosunda 220 milletvekili bulunurken, iktidar olmak isteyen koalisyonun en az 111 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

1 Mart 2020'de göreve geldiğinde 115 milletvekili tarafından desteklenen Muhyiddin'in, parlamentoda 38 milletvekili bulunan UMNO'nun desteğini çekmesiyle meclis çoğunluğunu kaybetmesi bekleniyor. Buna karşın UMNO üyesi milletvekillerinin büyük bir kısmının, partinin aldığı karara uymayıp Muhyiddin'i desteklediği öne sürülüyor.

Meclis çoğunluğunu kaybetmesi durumunda Muhyiddin'in azınlık hükümeti lideri olarak görevine devam etmesi veya Malezya Kralı'nın, meclis çoğunluğunu sağlayacağını düşündüğü bir milletvekilini başbakan olarak ataması ihtimali bulunuyor.

İktidar koalisyonunda anlaşmazlıklar

23 Şubat 2020'de eski Başbakan Mahathir Muhammed'in istifasıyla sonuçlanan siyasi krizin ardından eski İçişleri Bakanı Muhyiddin Yasin, muhalefetteki UMNO ve Malezya İslam Partisi'nin (PAS) desteğiyle yeni koalisyon kurarak başbakanlığı devralmıştı.

Muhyiddin'in başbakan olduktan sonra UMNO üyesi milletvekillerine kabinede az görev vermesi, iktidar koalisyonunda zaman zaman anlaşmazlıklara yol açmıştı. Bu yıl 29 Mart'ta düzenlenen UMNO genel kongresinde parti yönetimi, bir sonraki seçimlere kadar iktidar koalisyonunda kalmaya karar vermiş fakat seçimlerde Muhyiddin'i desteklemeyeceklerini ilan etmişti.

UMNO Genel Başkanı Zahid, 8 Temmuz'daki açıklamasında, Muhyiddin'in OHAL kararnamelerini kendi amaçları doğrultusunda kullandığını öne sürmüş ve UMNO'nun Muhyiddin'e desteğini çektiğini duyurmuştu. Zahid'in açıklamasının ardından muhalefet partileri, Muhyiddin'in meclis çoğunluğunu kaybettiğini iddia etmiş ve mecliste güven oylaması çağrısında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya'da hükümetin güven oylaması 7 Eylül'de yapılacak - Son Dakika


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