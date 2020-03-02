Malezya'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı - KUALA - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Türk askerleri için Malezya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde (IIUM) bulunan Sultan Hacı Ahmed Şah Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına farklı milletlerden yüzlerce üniversite öğrencisi katıldı.

Namazın ardından caminin imamı Abdul Hayr Celil, cemaatle İdlib şehitleri için dua etti.

Türk askerlerin, Suriye'nin güvenliği ve mültecilerin korunması için girdikleri mücadelede şehit düştüğünü söyleyen Abdul Hayr, "Allah hepsini şehit olarak kabul etsin. Suriyeli mültecilerin korunması ve ülkedeki krizin çözümü konusundaki çabalarında Türkiye'ye yardımcı olsun." ifadelerini kullandı.