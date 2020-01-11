Malezya'da iki çocuk felci vakası tespit edildi - Son Dakika
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Malezya'da iki çocuk felci vakası tespit edildi

6 saat önce

KUALA Malezya'da 27 yıl sonra ilk defa geçen ay rastlanan çocuk felci vakası, iki çocukta daha görüldü.

Malezya'da iki çocuk felci vakası tespit edildi, System.String[]

KUALA Malezya'da 27 yıl sonra ilk defa geçen ay rastlanan çocuk felci vakası, iki çocukta daha görüldü.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, ülkenin Sabah eyaletinde 8 ve 11 yaşında iki çocuğa, çocuk felci tanısı konuldu.

Sırt ağrısı ve yürümede zorluk çektiği için geçen yıl 1 Aralık'ta hastaneye kaldırılan 11 yaşındaki çocuğun baston yardımıyla yürüyebildiği açıklandı.

Yüksek ateşten ötürü 9 Aralık'ta hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki hastanın ise halihazırda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Çocuk felci virüsünün ise Filipinler'den bulaşmış olabileceği kaydedildi.

Malezya Sağlık Bakanlığı, 8 Aralık'ta Sabah eyaletinin Tuaran kentinde ateş ve kas zayıflığıyla hastaneye kaldırılan 3 aylık bir erkek bebeğe çocuk felci tanısı konulduğunu açıklamıştı.

Yetkililer, bebekte tespit edilen virüsün aşı kaynaklı olduğunu belirtmişti.

Genelde 5 yaşından küçük çocuklarda görülüyor

Çocuk felci, sıklıkla 5 yaşından küçük çocuklarda görülüyor ve söz konusu hastalığa neden olan polio virüsünün 3 farklı türü bulunuyor.

Virüs her 200 vakadan birinde omuriliğe sirayet ederek geri dönüşü olmayan felce yol açıyor. Felç olanlardan yüzde 5 ila 10'u, solunum kasları etkilendiğinde yaşamını yitiriyor.

Uzmanlar virüsün tek bir çocukta dahi bulunmasının "salgın riski" anlamına geldiği uyarısında bulunuyor.

Malezya, Aralık, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:06 Kaynak: AA
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