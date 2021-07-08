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Malezya'da iktidar ortağı parti UMNO, Başbakan Muhyiddin'e desteğini çekti - Son Dakika

Malezya'da iktidar ortağı parti UMNO, Başbakan Muhyiddin'e desteğini çekti

08.07.2021 09:17
Malezya'da iktidar ortağı parti UMNO, Başbakan Muhyiddin'e desteğini çekti, System.String[]

KUALA Malezya'da iktidar koalisyonu üyesi partilerden Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO), bir süredir anlaşmazlık içinde olduğu Başbakan Muhyiddin Yasin'e desteğini çektiğini açıkladı.

KUALA Malezya'da iktidar koalisyonu üyesi partilerden Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO), bir süredir anlaşmazlık içinde olduğu Başbakan Muhyiddin Yasin'e desteğini çektiğini açıkladı.

UMNO Genel Başkanı Ahmed Zahid Hamidi, yazılı açıklamasında, Başbakan Muhyiddin'in halkın taleplerini karşılamakta yetersiz kaldığını öne sürdü.

Zahid, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen olağanüstü hali yanlış amaçlarla kullandığını kaydederek, "Hükümetin başarısızlığı aşikardır. Yapılan uygulamalar halka ve ekonomiye zarar vermektedir." açıklamasında bulundu.

Muhyiddin'i istifaya çağıran Zahid, salgın zamanında ülkeyi yönetebilecek geçici bir başbakan atanması gerektiğini vurguladı.

İktidar koalisyonunun diğer üyelerinden Malezya Çinli Partisi (MCA) ve Malezya Hint Kongresi (MIC) ise UMNO'nun kararına uymadıklarını belirterek Muhyiddin'e desteklerini sürdüreceklerini ilan etti.

Zahid'in açıklamalarına karşı Başbakan Muhyiddin'den herhangi bir cevap henüz gelmedi.

Hükümet meclis çoğunluğunu kaybetti

Malezya parlamentosunda 220 milletvekili bulunurken, iktidar olmak isteyen koalisyonun en az 111 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

1 Mart 2020'de göreve gelen Muhyiddin'i 115 milletvekili destekliyordu, fakat mecliste 38 milletvekili olan UMNO'nun desteğini çekmesiyle iktidar koalisyonu meclis çoğunluğunu kaybetti.

Bu durumda Muhyiddin'in azınlık hükümeti lideri olarak görevine devam etmesi veya Malezya Kralı'nın, meclis çoğunluğu sağlayacağını düşündüğü bir milletvekilini başbakan olarak ataması ihtimali bulunuyor.

İktidar koalisyonunda anlaşmazlıklar

23 Şubat 2020'de eski Başbakan Mahathir Muhammed'in istifasıyla sonuçlanan siyasi krizin ardından eski İçişleri Bakanı Muhyiddin Yasin, muhalefetteki UMNO ve Malezya İslam Partisinin (PAS) desteğiyle yeni koalisyon kurarak başbakanlığı devralmıştı.

Muhyiddin'in başbakan olduktan sonra UMNO üyesi milletvekillerine kabinede az görev vermesi, iktidar koalisyonunda zaman zaman anlaşmazlıklara yol açmıştı.

Bu yıl 29 Mart'ta düzenlenen UMNO genel kongresinde parti yönetimi, bir sonraki seçimlere kadar iktidar koalisyonunda kalmaya karar vermiş, fakat seçimlerde Muhyiddin'i desteklemeyeceklerini ilan etmişti.

Milletvekili, Başbakan, İktidar, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya'da iktidar ortağı parti UMNO, Başbakan Muhyiddin'e desteğini çekti - Son Dakika


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