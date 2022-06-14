Malezya'da işverenler, göçmenlerin çalışmasına izin verilmesi çağrısını yineledi - Son Dakika
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Malezya'da işverenler, göçmenlerin çalışmasına izin verilmesi çağrısını yineledi

14.06.2022 19:46
Malezya'da işverenler, göçmenlerin çalışmasına izin verilmesi çağrısını yineledi

KUALA Malezya İşverenler Federasyonu (MEF), ülkede çeşitli sektörlerdeki hareketliliğe rağmen, genel iş gücü kıtlığı nedeniyle milyarlarca ringgitlik kayıp olacağı konusunda uyarıda bulunarak göçmenlerin çalışmasına izin verilmesi çağrısını yineledi.

KUALA Malezya İşverenler Federasyonu (MEF), ülkede çeşitli sektörlerdeki hareketliliğe rağmen, genel iş gücü kıtlığı nedeniyle milyarlarca ringgitlik kayıp olacağı konusunda uyarıda bulunarak göçmenlerin çalışmasına izin verilmesi çağrısını yineledi.

MEF Başkanı Syed Hussain Syed Husman, Malezya'nın Kovid-19 salgını sonrası dönemde seyahat ve turizm gibi hizmet sektörlerinin yanı sıra yüksek emtia fiyatları ve artan mamul talebinden büyük fayda sağladığını belirterek "Ancak MEF, özellikle yabancı işçilerin eksikliğinden kaynaklanan sıkıntılar olmak üzere, iş gücü eksikliğinden kaynaklanan zorlu iş ortamından dolayı sektörlerimizin emtialarımıza, mamul mallarımıza ve hizmetlerimize yönelik mevcut yüksek talebi tam olarak değerlendiremeyebileceğinden büyük endişe duyuyor." ifadesini kullandı.

Syed Hussain, salgın sonrası dönemde oluşan böyle fırsatların pek sık karşılarına çıkmadığını ve özellikle hizmet sektörü gibi alanların bu tarz boşlukları kaldıramayacağını vurguladı.

Malezya'da 3 bin 500'den fazla şirketi temsil eden işveren federasyonu, "görünürdeki iyimserliğe ve satışlardaki artışa rağmen, bazı şirketlerin siparişleri yerine getirme kapasitelerinin (eleman sıkıntısı nedeniyle) ciddi şekilde engellendiğini" ifade ediyor.

1,2 milyon işçiye ihtiyaç var

Palm yağı sektöründeki şirketler ve çiftçiler ise söz konusu iş gücü yetersizliğini "kırılma noktasında" olarak nitelendiriyor.

Hükümet ve sanayi odalarının paylaştığı veriler, Malezya'nın imalat, plantasyon ve inşaat sektörlerinde en az 1,2 milyon işçiye daha ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu.

MEF, nisanda hükümetin işgücü sıkıntısının giderilmesine çözüm olarak ülkede bulunan mülteciler ve belgesiz göçmenler arasından ihtiyaç miktarı kadarının yabancı işçi statüsünde işe alınmasını önermişti.

Hasat makinesi sıkıntısı nedeniyle yalnızca plantasyon endüstrisinde 30 milyar ringgitten fazla (6 milyar 784 milyon dolar) zarar ettiklerini hatırlatan Syed Hussain, "Hükümetin özel onayına sahip bu insanlar, yeni yabancı işçiler ülkeye giriş yapana kadar yaşanan iş gücü sıkıntısını aşmak için derhal görevlendirilebilirler." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

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