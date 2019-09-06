Malezya'da kaçak faaliyet gösteren 17 geri dönüşüm fabrikası kapatıldı

KUALA Malezya'nın kuzeyindeki Kedah eyaletinde kaçak faaliyet gösterdiği tespit edilen 17 plastik geri dönüşüm tesisi kapatıldı.

Eyalete bağlı Endüstri ve Yatırım, Yerel Yönetim ve Konut Edindirme Komitesi Başkanı Kok Yew, Kedah eyaleti genelinde yapılan araştırmalar neticesinde tespit edilen 17 yasa dışı geri dönüşüm fabrikasının çalışmalarına son verildiğini açıkladı.

Söz konusu fabrikaların lisans taşımadığını belirten Kok, aynı zamanda çevre dostu geri dönüşüm için gereken şartları yerine getirmediklerini ifade etti.

Çevreyi kirleten ve son yıllarda ülke genelinde sayıları artan yasa dışı plastik atık geri dönüşüm tesislerine ilişkin Malezya hükümeti, cezai yaptırımlar uygulama vaadinde bulunmuştu.

Hükümet, bu yıl içinde ülke genelinde yaklaşık 150 yasa dışı geri dönüşüm tesisini kapatmıştı.