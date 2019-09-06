Son Dakika Haberleri: Malezya'da kaçak faaliyet gösteren 17 geri dönüşüm fabrikası kapatıldı
Son Dakika Güncel Haber

Malezya'da kaçak faaliyet gösteren 17 geri dönüşüm fabrikası kapatıldı

21 dakika önce

KUALA Malezya'nın kuzeyindeki Kedah eyaletinde kaçak faaliyet gösterdiği tespit edilen 17 plastik geri dönüşüm tesisi kapatıldı.

Malezya'da kaçak faaliyet gösteren 17 geri dönüşüm fabrikası kapatıldı, System.String[]

KUALA Malezya'nın kuzeyindeki Kedah eyaletinde kaçak faaliyet gösterdiği tespit edilen 17 plastik geri dönüşüm tesisi kapatıldı.

Eyalete bağlı Endüstri ve Yatırım, Yerel Yönetim ve Konut Edindirme Komitesi Başkanı Kok Yew, Kedah eyaleti genelinde yapılan araştırmalar neticesinde tespit edilen 17 yasa dışı geri dönüşüm fabrikasının çalışmalarına son verildiğini açıkladı.

Söz konusu fabrikaların lisans taşımadığını belirten Kok, aynı zamanda çevre dostu geri dönüşüm için gereken şartları yerine getirmediklerini ifade etti.

Çevreyi kirleten ve son yıllarda ülke genelinde sayıları artan yasa dışı plastik atık geri dönüşüm tesislerine ilişkin Malezya hükümeti, cezai yaptırımlar uygulama vaadinde bulunmuştu.

Hükümet, bu yıl içinde ülke genelinde yaklaşık 150 yasa dışı geri dönüşüm tesisini kapatmıştı.

Malezya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Avrupa'ya Suriyeli sığınmacı uyarısı!
Lordlar Kamarası 'anlaşmasız Brexit'in önüne geçen yasa tasarısını onayladı TSK ve MİT'in ortak operasyonunda 4 PKK'lı öldürüldü İSMEK'in kapanacağı iddialarına İBB'den yalanlama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 20:35:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malezya'da kaçak faaliyet gösteren 17 geri dönüşüm fabrikası kapatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]