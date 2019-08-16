Malezya'da kaçırıldığı iddia edilen İrlanda-Fransa vatandaşı kızın otopsi sonucu: "Açlıktan öldü"
33 dakika önce
Malezya'da bir ormanda yaklaşık 10 gündür kayıp olan 15 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu. Yetkililer, Quoirin’in açlık ve aşırı stres nedeniyle öldüğünü düşünüyor
Malezya
'ya tatile gittikten sonra kaybolan ve 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki Fransa
ve İrlanda vatandaşı Nora Quoirin ile ilgili otopsi raporu açıklandı.
Kaçırıldığı iddia edilen holoprosansefali hastası genç kızın "açlık ve aşırı stres" nedeniyle oluşan iç kanamadan ölmüş olabileceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:03
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