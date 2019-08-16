Son Dakika Haberleri: Malezya'da kaçırıldığı iddia edilen İrlanda-Fransa vatandaşı kızın otopsi sonucu: "Açlıktan öldü"
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Malezya'da kaçırıldığı iddia edilen İrlanda-Fransa vatandaşı kızın otopsi sonucu: "Açlıktan öldü"

33 dakika önce

Malezya'da bir ormanda yaklaşık 10 gündür kayıp olan 15 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu. Yetkililer, Quoirin’in açlık ve aşırı stres nedeniyle öldüğünü düşünüyor

Malezya'da kaçırıldığı iddia edilen İrlanda-Fransa vatandaşı kızın otopsi sonucu:
Malezya'ya tatile gittikten sonra kaybolan ve 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki Fransa ve İrlanda vatandaşı Nora Quoirin ile ilgili otopsi raporu açıklandı.

Kaçırıldığı iddia edilen holoprosansefali hastası genç kızın "açlık ve aşırı stres" nedeniyle oluşan iç kanamadan ölmüş olabileceği belirtildi.
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Malezya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:03 
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