Malezya'da ilginç olay! 6 ve 3 yaşındaki kardeşler kaçırdıkları arabayla kaza yaptı! - Son Dakika
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Malezya'da ilginç olay! 6 ve 3 yaşındaki kardeşler kaçırdıkları arabayla kaza yaptı!

11.05.2023 15:22

Malezya'da yaşanan tuhaf olayda 6 ve 3 yaşındaki iki kardeş, oyuncak araba almak için kaçırdıkları otomobille elektrik direğine çarptı. Kazada çocuklardan birinin hafif yaralandığı belirtildi. Çocuklar yara almadan kurtuldu.

Malezya'nın Langkawi adasında ilginç bir olay yaşandı. Dün gece 6 ve 3 yaşlarındaki iki erkek kardeş, oyuncak araba almak için babalarının otomobilini kaçırdı. Çevredeki sürücüler, kontrolsüz kullanılan araçla ilgili polise ihbarda bulundu. Polisin takibe aldığı otomobil kontrolünü kaybederek bir elektrik direğine çarptı.

BABALARI BANYODAYKEN ARABAYI ALDILAR

Langkawi Emniyet Müdürü Shariman Ashari yaptığı açıklamada, çocukların anneleri banyodayken babalarının ise uyuduğu sırada gizlice evden çıkıp araca bindiklerini söyledi. İki kardeşin kazadan önce yaklaşık 2 buçuk kilometre yol gittiklerini ifade eden Ashari, aracı büyük kardeşin kullandığını belirtti.

ÇOCUKLAR YARA ALMADAN KURTULDU

Ashari, kazada aracı kullanan çocuğun hafif yaralandığını, kardeşinin ise yara almadan kurtulduğunu açıkladı. Polis hasar gören araca el koyarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Malezya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malezya'da ilginç olay! 6 ve 3 yaşındaki kardeşler kaçırdıkları arabayla kaza yaptı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malezya'da ilginç olay! 6 ve 3 yaşındaki kardeşler kaçırdıkları arabayla kaza yaptı! - Son Dakika
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