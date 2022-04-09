Malezya'da kaybolan 2 turist dalgıç daha kurtarıldı - Son Dakika

KUALA Malezya'nın Johor eyaletinde denize daldıktan sonra kaybolan Avrupa uyruklu 4 turist dalgıçtan ikisinin daha bulunduğu bildirildi.

Malaymail'in haberine göre, Pulau Tokong Sanggol yakınlarındaki sularda çarşamba günü kaybolan dalgıçlardan İngiliz Adrian Peter Chesters ve Fransız Alexia Alexandra Molina bugün erken saatlerde bulundu.

Mersing polis şefi Supt Cyril Edward Nuing, yerel balıkçıların, Avrupa uyruklu iki dalgıcı Pengerang'ın güneyindeki Kota Tinggi yakınlarında sabahın erken saatlerinden bulduğunu ve ardından yetkilileri bilgilendirdiğini aktardı.

Polis şefi, iki dalgıcın bölgedeki polisler tarafından tedavi için Gudang'daki bir hastaneye götürüldüğü bilgisini paylaştı.

Kurtarılan iki dalgıcın sağlık durumunun stabil olduğunu belirten şef Supt, dördüncü dalgıcın hala bulunamadığını ve arama kurtarma çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını aktardı.

Hollanda uyruklu kayıp dalgıç Nathen Renze Chesters, bugün kurtarılan Adrian Peter Chesters'ın 14 yaşındaki oğlu.

Kristine Grodem, Adrian Peter Chesters, Alexia Alexandra Molina ve Nathen Renze Chesters'ın Mersing kasabasındaki Pulau Tokong Sanggol yakınlarındaki sularda dalış eğitimleri sırasında kaybolduğu bildirilmişti.

Norveç vatandaşı Kristine Grodem, Malezya Deniz İcra Dairesi (MMEA) liderliğindeki arama kurtarma ekibi tarafından çarşamba kurtarılmıştı.