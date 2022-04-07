Malezya'da kaybolan 4 turist dalgıçtan biri kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Malezya'da kaybolan 4 turist dalgıçtan biri kurtarıldı

07.04.2022 09:02
Malezya'da kaybolan 4 turist dalgıçtan biri kurtarıldı

KUALA Malezya'nın Johor eyaletinde denize daldıktan sonra kaybolan Avrupa uyruklu 4 turist dalgıçtan birinin kurtarıldığı bildirildi.

KUALA Malezya'nın Johor eyaletinde denize daldıktan sonra kaybolan Avrupa uyruklu 4 turist dalgıçtan birinin kurtarıldığı bildirildi.

Malaymail'in haberine göre, Malezya Deniz İcra Dairesi (MMEA) liderliğindeki arama kurtarma ekibi, Mersing kıyılarındaki sularda kaybolan dört yabancı dalgıçtan birini kurtarmayı başardı.

Sabahın erken saatlerinde kurtarılan dalgıcın 35 yaşındaki Norveçli Kristine Grodem olduğu belirlendi.

Kristine Grodem ve diğer üç dalgıcın dün öğle saatlerinde Mersing kasabasındaki Pulau Tokong Sanggol yakınlarındaki sularda dalış eğitimleri sırasında kaybolduğu bildirilmişti.

Grodem'in, uçakla Mersing Stadyumu'na götürüldüğü aktarıldı.

MMEA yetkilileri, diğer üç kayıp dalgıcın 46 yaşındaki İngiliz Adrian Peter, 14 yaşındaki Hollandalı Nathan Renze ve 18 yaşındaki Fransız Alexia Alexandra olduğu bilgisini paylaştı.

Farklı kurumlardan 73 kişilik personelin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

YORUMLAR
500
Bitlis'te tır içerisinde 129 düzensiz göçmen yakalandı Bitlis'te tır içerisinde 129 düzensiz göçmen yakalandı Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Arama Kurtarma, Malezya, turist, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya'da kaybolan 4 turist dalgıçtan biri kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:00 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Meryem'in herkesten sakladığı sır ne?
08:56 Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece duyurdu: Annem ve babam koronavirüse yakalandı
08:43 İki sürücü arasında çıkan kavga hastanede bitti
08:36 Dolar ne kadar oldu? İşte 7 Nisan güncel dolar kuru!
08:31 Bektaşiliği benimseyen Kadir Doğulu: Bana derviş derler, bu makam bize hediye edildi
08:26 Güne düşüşle başlayan gram altın 909 liradan alıcı buluyor
08:20 Gitti Saniye, geldi Meryem: Selin Yeninci yeni dizisindeki performansıyla göz doldurdu
08:17 Artan sebze fiyatlarına son çare kendi domatesini, biberini yetiştirmek: Adana'da her gün 10 bin fide satılıyor
08:12 Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'den samimi açıklamalar: İlkokula kadar Türkçe bilmiyordum sadece Arapça konuşuyordum
08:07 Özgür Özel'e, "CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi soruldu; yanıtı şaşkınlık yarattı: Çarpıcı olsun diye öyle yazdık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 09:08:52. #1.13#
SON DAKİKA: Malezya'da kaybolan 4 turist dalgıçtan biri kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement