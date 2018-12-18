Son Dakika Haberleri: Malezya'da Kim Jong-nam Davasında Sanık Duruşması Ertelendi

Malezya'da Kim Jong-nam Davasında Sanık Duruşması Ertelendi

29 dakika önce

KUALA Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın geçen yıl Malezya'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanıklardan birinin duruşmasın ertelenmesine karar verildi.

Malezya'da Kim Jong-nam Davasında Sanık Duruşması Ertelendi, System.String[]
KUALA Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın geçen yıl Malezya'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanıklardan birinin duruşmasın ertelenmesine karar verildi.

Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, sanıklardan Endonezyalı Siti Ayşe'nin avukatlarının bazı tanık ifadelerine erişim talebinin yüksek mahkeme tarafından reddedilmesi ve avukatların mahkemeye itirazda bulunması üzerine Ayşe'nin duruşmalarının bir süreliğine erteleneceği bildirildi.

Mahkemenin geçen ayki açıklamasında sanıkların bir sonraki duruşmasının 7 Ocak 2019'da görüleceği ifade edilmişti.

Kim Jong-nam suikastı

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.

Olayın ardından havalimanı güvenlik kameralarındaki görüntülerden yola çıkılarak Endonezyalı Ayşe ve Vietnamlı Doan Thi Huong gözaltına alınmıştı.

Ayşe savunmasında "kamera şakası" karşılığında kendisine 90 dolar ödeme yapıldığını ileri sürmüş, Japon veya Koreli olduğunu düşündüğü kişilerin, kendisinden bebek yağına benzer maddeyle bir televizyon programı için şaka yapmasını istediğini söylemişti.

Cinayetin bir numaralı iki şüphelisi idam cezasıyla yargılanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:18 Kaynak: AA

Malezya, Güncel
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