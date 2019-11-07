Son Dakika Haberleri: Malezya'da kimyasal atık içeren 290 varil bulundu
Son Dakika Güncel Malezya'da kimyasal atık içeren 290 varil bulundu

Malezya'da kimyasal atık içeren 290 varil bulundu

7 saat önce

KUALA Malezya'nın Selangor eyaletinde kimyasal atık içeren 290 adet varil, nehir kenarına bırakılmış halde bulundu.

Malezya'da kimyasal atık içeren 290 varil bulundu, System.String[]

KUALA Malezya'nın Selangor eyaletinde kimyasal atık içeren 290 adet varil, nehir kenarına bırakılmış halde bulundu.

Eyalet yönetimine bağlı Çevre, Bilim, Teknoloji Biriminden yapılan açıklamada yetkililerin, eyalete bağlı Puchong kentinde Klang Nehri'nin geçtiği bölgede çok sayıda kimyasal atık variline rastladığı bildirildi.

Toplam 290 adet olan varillerdeki kimyasalların bazılarının toprağa ve nehre döküldüğü kaydedildi.

Bölgede ve nehirde temizlik çalışmalarına başlandığını aktaran yetkililer, bu eylemin bir fabrika sahibi tarafından kimyasal atıklardan kolay yolla kurtulmak için yapılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Malezya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:04 Kaynak: AA
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