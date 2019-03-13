Son Dakika Haberleri: Malezya'da Kimyasal Atık Sızıntısı 260 Kişiyi Zehirledi

Malezya'da Kimyasal Atık Sızıntısı 260 Kişiyi Zehirledi

1 saat önce

KUALA Malezya'nın güneyinde yaşanan kimyasal atık sızıntısından zehirlenen 260 kişi hastaneye kaldırıldı.

Malezya'da Kimyasal Atık Sızıntısı 260 Kişiyi Zehirledi, System.String[]
KUALA Malezya'nın güneyinde yaşanan kimyasal atık sızıntısından zehirlenen 260 kişi hastaneye kaldırıldı.

Malezya basınındaki haberlere göre, geçen hafta ülkenin Johor eyaletindeki Pasir Gudang ve Kim Kim nehirlerine sızan zehirli kimyasal atıklar, bölgede nehre yakın okulları etkilerken, çoğu öğrenci 260 kişi kimyasal zehirlenmeye uğradı.

Zehirli atık tehlikesinin sürdüğünü açıklayan Eğitim Bakanlığı, ikinci bir talimat verilene kadar Pasir Gudang bölgesinde 111 okulda eğitime ara verildiğini açıkladı.

Hastaneye kaldırılanların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan atıkların bazı fabrikalar tarafından yasa dışı şekilde nehirlere döküldüğü öne sürüldü.

İddialara ilişkin şimdiye kadar bölgede bulunan iki fabrika çalışanı gözaltına alındı.

Johor'da bulunan Pasir Gudang ve Kim Kim nehirlerine geçen hafta perşembe günü yaklaşık 20 ton ağırlığında zehirli kimyasal atık sızdığı öğrenilmiş, atıklardan zehirlenen çoğu okul öğrencisi 103 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

İlk zehirlenme vakasının ardından bölgedeki 33 okulda eğitime ara verilirken, dün toplamda 157 kişinin daha atıklardan zehirlendiği açıklanmıştı.

Eyalet yönetimi, kimyasal atık sızıntısının kaynağını araştırıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:34 Kaynak: AA

Malezya, Güncel
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