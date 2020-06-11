Malezya'da korona virüs nedeni ile hacca gitmek yasaklandı - Son Dakika

Malezya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında bu sene hacca gitmek yasaklandı.



Uzak Doğu ülkesi Malezya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında bu sene hacca gidecek olanlara seyahat yasağı getirildi. Malezya Diyanet İşleri Bakanı Zulkifli Mohamad Al-Bakri,yaptığı açıklamada korona virüs salgını için henüz bir aşının geliştirilmediğini ifade ederken, ülkedeki sağlık imkanlarının ise kısıtlı olduğunu aktardı. Bakan Al-Bakri, bu sene korona virüs salgını nedeni ile hacca gitmeyi yasakladıklarını duyurdu. Al-Bakri, bu sene 31 bin 600 kişilik hac kontenjanı açtıklarını ancak bu kişilerin yasak dolayısıyla hacca gidemeyeceklerini belirterek, "Umarım hacı adayları sabırlı davranır ve devletin almak zorunda olduğu bu kararı kabul ederler" dedi.



Malezya'da toplam korona virüs vaka sayısı 8 bin 369'a, hayatını kaybedenler sayısı ise 118'e ulaştı.



Öte yandan Suudi Arabistan, korona virüs salgını nedeni ile geçtiğimiz aylarda yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini açıklarken, hac ibadetinin ise az sayıda kişi ile sembolik olarak yapılacağını duyurmuştu. - KUALA LUMPUR