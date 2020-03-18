Malezya'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Malezya'da koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi için hükümetin bugün başlattığı günlük faaliyetlere 2 haftalığına kısıtlama uygulaması sonrası ülke genelinde halka açık mekanlar boş kaldı.

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KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi için hükümetin bugün başlattığı günlük faaliyetlere 2 haftalığına kısıtlama uygulaması sonrası ülke genelinde halka açık mekanlar boş kaldı.

Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı ve başkent Kuala Lumpur'daki tren garı, uygulamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

Uygulama kapsamında restoran ve kafelerde de içeride yemek yeme yasaklanırken, sadece evlere siparişler serbest bırakıldı.

Temel ihtiyaç malzemelerinin satışına da uygulama kapsamında izin verildi.

Öte yandan bugün ulusa seslenen Başbakan Muhyiddin Yasin, günlük faaliyetlere kısıtlama uygulaması müddetince Malezyalıları evlerinde oturmaya çağırdı.

Muhyiddin, şehirler arası seyahatlerin de mümkün olduğunca yapılmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Eğer 14 gün içinde ülkedeki Kovid-19 salgını kontrol edilemezse kısıtlama uygulaması uzatılabilir." dedi.

Kültür Bakanı Nancy Şükri ise bu yılın Malezya turizmi yılı olmasını hedefleyen "2020 Malezya'yı Ziyaret Et" kampanyasının sonlandırıldığını duyurdu.

Malezya'daki Kovid-19 vakaları bugün 790'a yükselirken şimdiye kadar Kovid-19 hastası 2 kişi hayatını kaybetti.

Kuala Lumpur, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:26 Kaynak: AA

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