Malezya'da, Kovid-19'a karşı cuma hutbelerinin kısaltılması kararı alındı - Son Dakika

Malezya hükümeti, ülkede son haftalarda yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında tedbirleri artırmak üzere, ülke genelindeki tüm camilere cuma namazı öncesi hutbeleri kısa tutma talimatı verdi.

Din İşlerinden Sorumlu Bakan Zulkifli Muhammed Al-Bakri, yaptığı yazılı açıklamada, virüsün camilerde yayılma tehlikesine karşı yarından itibaren uygulanmak üzere bazı tedbirler aldıklarını bildirdi.

İlk talimatın bütün camilerin girişinde antiseptik bulundurulması yönünde olduğunu belirten Zulkifli, "Diğer talimatlarımız arasında cuma hutbelerini kısaltmak ve cami cemaatinin abdestlerini evlerinde alıp camiye gitmeleri bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Zulkifli, Kovid-19 şüphesi bulunan veya kendini hasta hissedenlerin cuma namazına gitmek zorunda olmadığını vurgulayarak söz konusu tedbirler alındığı sürece cuma namazının iptal edilmesine gerek olmadığını kaydetti.

Danimarka'dan seyahatler yasaklandı

Diğer yandan hükümet, Danimarka'da Kovid-19 salgınının yayılmasının ardından ülkeden Malezya'ya seyahatleri geçici süreliğine yasakladı.

Özel Hizmetler Bakanı Mohd Rıdvan Mohd Yusuf, Danimarka'dan Malezya aktarmalı seyahatlerin de yasak kapsamına girdiğini bildirerek "Yakın zamanda Danimarka'dan Malezya'ya gelen vatandaşlar veya yabancı uyruklular da 14 gün boyunca karantinada tutulacaktır." dedi.

Buenos Aires'te Kovid-19 nedeniyle sosyal etkinlikler iptal edildi

Buenos Aires Özerk Şehri Hükümet Şefi Horacio Rodriguez Larreta, düzenlediği basın toplantısında, çok sayıda kişinin bir arada bulunduğu konser ve benzeri sosyal etkinliklerin yasaklandığını, futbol maçlarının ise seyircisiz oynanacağını duyurdu.

Larreta, müze ziyaretlerine ve şehir turları yapan otobüslere kısıtlama getirileceğini vurgulayarak "Buenos Aires'te Kovid-19 virüsü taşıyan 12 kişi var, hepsi de ülke dışından geldi ve 140 kişi de virüsün bulaştığı kişilerle temasta olduğu için karantina altında. 1 ile 3 gün arasında bu kişilere yapılan testler sonuçlanır." diye konuştu.

Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs vakası 7'ye ulaştı

Güney Kıbrıs Rum yönetimi Sağlık Bakanlığı, ülkede bir kişinin daha yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Rum basınındaki haberlere göre, hastanın kısa süre önce İngiltere'den geldiği belirtildi. Böylece Rum kesiminde görülen vaka sayısı 7'ye ulaştı.