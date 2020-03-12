Malezya'da, Kovid-19'a karşı cuma hutbelerinin kısaltılması kararı alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezya'da, Kovid-19'a karşı cuma hutbelerinin kısaltılması kararı alındı - Son Dakika

Malezya'da, Kovid-19'a karşı cuma hutbelerinin kısaltılması kararı alındı

6 saat önce

Malezya hükümeti, ülkede son haftalarda yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında tedbirleri artırmak üzere, ülke genelindeki tüm camilere cuma namazı öncesi hutbeleri kısa tutma talimatı verdi.

Malezya'da, Kovid-19'a karşı cuma hutbelerinin kısaltılması kararı alındı, System.String[]

Malezya hükümeti, ülkede son haftalarda yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında tedbirleri artırmak üzere, ülke genelindeki tüm camilere cuma namazı öncesi hutbeleri kısa tutma talimatı verdi.

Din İşlerinden Sorumlu Bakan Zulkifli Muhammed Al-Bakri, yaptığı yazılı açıklamada, virüsün camilerde yayılma tehlikesine karşı yarından itibaren uygulanmak üzere bazı tedbirler aldıklarını bildirdi.

İlk talimatın bütün camilerin girişinde antiseptik bulundurulması yönünde olduğunu belirten Zulkifli, "Diğer talimatlarımız arasında cuma hutbelerini kısaltmak ve cami cemaatinin abdestlerini evlerinde alıp camiye gitmeleri bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Zulkifli, Kovid-19 şüphesi bulunan veya kendini hasta hissedenlerin cuma namazına gitmek zorunda olmadığını vurgulayarak söz konusu tedbirler alındığı sürece cuma namazının iptal edilmesine gerek olmadığını kaydetti.

Danimarka'dan seyahatler yasaklandı

Diğer yandan hükümet, Danimarka'da Kovid-19 salgınının yayılmasının ardından ülkeden Malezya'ya seyahatleri geçici süreliğine yasakladı.

Özel Hizmetler Bakanı Mohd Rıdvan Mohd Yusuf, Danimarka'dan Malezya aktarmalı seyahatlerin de yasak kapsamına girdiğini bildirerek "Yakın zamanda Danimarka'dan Malezya'ya gelen vatandaşlar veya yabancı uyruklular da 14 gün boyunca karantinada tutulacaktır." dedi.

Buenos Aires'te Kovid-19 nedeniyle sosyal etkinlikler iptal edildi

Buenos Aires Özerk Şehri Hükümet Şefi Horacio Rodriguez Larreta, düzenlediği basın toplantısında, çok sayıda kişinin bir arada bulunduğu konser ve benzeri sosyal etkinliklerin yasaklandığını, futbol maçlarının ise seyircisiz oynanacağını duyurdu.

Larreta, müze ziyaretlerine ve şehir turları yapan otobüslere kısıtlama getirileceğini vurgulayarak "Buenos Aires'te Kovid-19 virüsü taşıyan 12 kişi var, hepsi de ülke dışından geldi ve 140 kişi de virüsün bulaştığı kişilerle temasta olduğu için karantina altında. 1 ile 3 gün arasında bu kişilere yapılan testler sonuçlanır." diye konuştu.

Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs vakası 7'ye ulaştı

Güney Kıbrıs Rum yönetimi Sağlık Bakanlığı, ülkede bir kişinin daha yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Rum basınındaki haberlere göre, hastanın kısa süre önce İngiltere'den geldiği belirtildi. Böylece Rum kesiminde görülen vaka sayısı 7'ye ulaştı.

Danimarka, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip görevlendirdi
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından ünlü isimler önlem almaya başladı KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı

Son Dakika Haberleri
23:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
23:22 ANTALYA 3 gün 3 gece sürecek 1 milyon euroluk Hint düğünü başladı
23:22 Üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu
23:22 Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
23:22 Bakan Selçuk: Öğrencilerin mağdur olmaması için her türlü senaryolar hazır

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 23:26:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malezya'da, Kovid-19'a karşı cuma hutbelerinin kısaltılması kararı alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]